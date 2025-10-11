Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "OctaFX-Real8" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

VantageFXInternational-Live 8 0.00 × 1 TMGM.TradeMax-Live10 0.00 × 1 ICMarketsSC-Live33 0.00 × 3 Alpari-ECN1 0.00 × 1 OctaFX-Real7 0.00 × 1 ICMarkets-Live22 0.00 × 4 Pepperstone-Edge11 0.00 × 1 OctaFX-Real2 0.00 × 2 ForexTimeFXTM-ECN 0.00 × 3 ICMarketsSC-Live12 0.00 × 1 TitanFX-01 0.00 × 2 PacificUnionLLC-Live 2 0.00 × 9 TradingProInternational-Live 2 0.00 × 2 Exness-Real18 0.00 × 14 ICMarketsSC-Live02 0.00 × 1 OctaFX-Real10 0.00 × 5 RoboForex-ProCent-4 0.00 × 1 ForexTimeFXTM-ECN2 0.00 × 4 ICMarketsSC-Live05 0.00 × 21 XMGlobal-Real 251 0.00 × 1 RoboForex-ECN 0.00 × 1 ICMarketsSC-Live11 0.17 × 103 RoboForex-Prime 0.20 × 25 OctaFX-Real8 0.25 × 32 Axi-US06-Live 0.53 × 141 27 plus... Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire Pour voir les trades en temps réel, veuillezou