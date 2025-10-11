SignauxSections
Hendra

Ja60an

Hendra
0 avis
24 semaines
0 / 0 USD
0%
OctaFX-Real8
1:100
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
178
Bénéfice trades:
169 (94.94%)
Perte trades:
9 (5.06%)
Meilleure transaction:
78.45 USD
Pire transaction:
-4.41 USD
Bénéfice brut:
1 806.17 USD (246 926 pips)
Perte brute:
-12.04 USD (937 pips)
Gains consécutifs maximales:
50 (306.65 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
516.95 USD (33)
Ratio de Sharpe:
0.74
Activité de trading:
n/a
Charge de dépôt maximale:
14.33%
Dernier trade:
21 il y a des heures
Trades par semaine:
4
Temps de détention moyen:
2 jours
Facteur de récupération:
406.83
Longs trades:
148 (83.15%)
Courts trades:
30 (16.85%)
Facteur de profit:
150.01
Rendement attendu:
10.08 USD
Bénéfice moyen:
10.69 USD
Perte moyenne:
-1.34 USD
Pertes consécutives maximales:
2 (-2.00 USD)
Perte consécutive maximale:
-4.41 USD (1)
Croissance mensuelle:
13.25%
Prévision annuelle:
0.00%
Algo trading:
0%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.00 USD
Maximal:
4.41 USD (0.28%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
0.00% (0.00 USD)
Par fonds propres:
31.73% (317.39 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD 144
USDJPY 22
USDCHF 6
BTCUSD 4
AUDUSD 2
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD 1.7K
USDJPY 33
USDCHF 9
BTCUSD 11
AUDUSD 4
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD 128K
USDJPY 4.8K
USDCHF 702
BTCUSD 112K
AUDUSD 404
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +78.45 USD
Pire transaction: -4 USD
Gains consécutifs maximales: 33
Pertes consécutives maximales: 1
Bénéfice consécutif maximal: +306.65 USD
Perte consécutive maximale: -2.00 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "OctaFX-Real8" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

VantageFXInternational-Live 8
0.00 × 1
TMGM.TradeMax-Live10
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live33
0.00 × 3
Alpari-ECN1
0.00 × 1
OctaFX-Real7
0.00 × 1
ICMarkets-Live22
0.00 × 4
Pepperstone-Edge11
0.00 × 1
OctaFX-Real2
0.00 × 2
ForexTimeFXTM-ECN
0.00 × 3
ICMarketsSC-Live12
0.00 × 1
TitanFX-01
0.00 × 2
PacificUnionLLC-Live 2
0.00 × 9
TradingProInternational-Live 2
0.00 × 2
Exness-Real18
0.00 × 14
ICMarketsSC-Live02
0.00 × 1
OctaFX-Real10
0.00 × 5
RoboForex-ProCent-4
0.00 × 1
ForexTimeFXTM-ECN2
0.00 × 4
ICMarketsSC-Live05
0.00 × 21
XMGlobal-Real 251
0.00 × 1
RoboForex-ECN
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live11
0.17 × 103
RoboForex-Prime
0.20 × 25
OctaFX-Real8
0.25 × 32
Axi-US06-Live
0.53 × 141
27 plus...
Aucun avis
2025.10.11 10:31
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
