SignauxSections
Signaux / MetaTrader 5 / Easy200week
Vladislavs Dorodnovs

Easy200week

Vladislavs Dorodnovs
0 avis
11 semaines
0 / 0 USD
0%
Bybit-Live
1:500
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
225
Bénéfice trades:
211 (93.77%)
Perte trades:
14 (6.22%)
Meilleure transaction:
44.11 UST
Pire transaction:
-251.16 UST
Bénéfice brut:
710.38 UST (44 720 pips)
Perte brute:
-486.05 UST (16 467 pips)
Gains consécutifs maximales:
57 (191.39 UST)
Bénéfice consécutif maximal:
191.39 UST (57)
Ratio de Sharpe:
0.12
Activité de trading:
n/a
Charge de dépôt maximale:
0.00%
Dernier trade:
16 il y a des heures
Trades par semaine:
74
Temps de détention moyen:
1 heure
Facteur de récupération:
0.74
Longs trades:
184 (81.78%)
Courts trades:
41 (18.22%)
Facteur de profit:
1.46
Rendement attendu:
1.00 UST
Bénéfice moyen:
3.37 UST
Perte moyenne:
-34.72 UST
Pertes consécutives maximales:
2 (-266.89 UST)
Perte consécutive maximale:
-266.89 UST (2)
Croissance mensuelle:
-3.15%
Algo trading:
97%
Prélèvement par solde:
Absolu:
7.88 UST
Maximal:
301.29 UST (61.06%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
0.00% (0.00 UST)
Par fonds propres:
0.00% (0.00 UST)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD+ 223
GBPUSD+ 1
EURUSD+ 1
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD+ 224
GBPUSD+ 0
EURUSD+ 0
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD+ 28K
GBPUSD+ 26
EURUSD+ 40
20K 40K 60K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +44.11 UST
Pire transaction: -251 UST
Gains consécutifs maximales: 57
Pertes consécutives maximales: 2
Bénéfice consécutif maximal: +191.39 UST
Perte consécutive maximale: -266.89 UST

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Bybit-Live" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Pas de données

Счёт создан не для высокой прибыли, а для стабильной и безопасной работы. Цель — 200–300 USD прибыли в неделю при минимальном уровне риска.

Сигнал также доступен на Bybit по подписке (комиссия 15%).
Основная задача этого счёта — демонстрация стабильной автономной системы. Полученная прибыль используется для увеличения доходности на других счетах, где применяется стратегия сложного процента (до 50% в месяц и выше).

Ключевые особенности:

  • Низкий риск и консервативный стиль торговли

  • Среднесрочная и краткосрочная активность

  • Еженедельная прибыль в пределах 200–300 USD

  • Полностью автоматизированная система


Aucun avis
2025.10.11 09:31
Too frequent deals may negatively impact copying results
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire