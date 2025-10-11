SignauxSections
Signaux / MetaTrader 4 / LiliuM
Ahmed Khalid A Bahakem

LiliuM

Ahmed Khalid A Bahakem
0 avis
10 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 50 USD par mois
croissance depuis 2025 -53%
VTMarkets-Live 5
1:500
  • Croissance
  • Solde
Le style de trading a changé. Une partie de l'histoire n'est pas incluse dans les statistiques. Comment la croissance des signaux est-elle calculée ?
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
780
Bénéfice trades:
476 (61.02%)
Perte trades:
304 (38.97%)
Meilleure transaction:
543.89 USD
Pire transaction:
-3 360.04 USD
Bénéfice brut:
3 627.47 USD (50 389 pips)
Perte brute:
-3 910.11 USD (41 486 pips)
Gains consécutifs maximales:
12 (108.33 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
545.17 USD (3)
Ratio de Sharpe:
0.01
Activité de trading:
1.34%
Charge de dépôt maximale:
148.29%
Dernier trade:
14 il y a des heures
Trades par semaine:
7
Temps de détention moyen:
5 minutes
Facteur de récupération:
-0.08
Longs trades:
596 (76.41%)
Courts trades:
184 (23.59%)
Facteur de profit:
0.93
Rendement attendu:
-0.36 USD
Bénéfice moyen:
7.62 USD
Perte moyenne:
-12.86 USD
Pertes consécutives maximales:
9 (-26.90 USD)
Perte consécutive maximale:
-3 360.04 USD (1)
Croissance mensuelle:
-40.18%
Algo trading:
99%
Prélèvement par solde:
Absolu:
691.79 USD
Maximal:
3 360.04 USD (117.15%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
80.52% (3 360.04 USD)
Par fonds propres:
77.27% (3 224.77 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD-ECN 780
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD-ECN -283
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD-ECN 8.9K
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +543.89 USD
Pire transaction: -3 360 USD
Gains consécutifs maximales: 3
Pertes consécutives maximales: 1
Bénéfice consécutif maximal: +108.33 USD
Perte consécutive maximale: -26.90 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "VTMarkets-Live 5" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Pas de données

Aucun avis
2025.10.24 06:01
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.10.23 22:41
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.23 21:31
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.23 20:31
High current drawdown in 42% indicates the absence of risk limitation
2025.10.16 02:47
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.16 02:47
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.16 02:47
A large drawdown may occur on the account again
2025.10.16 01:47
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.16 01:47
A large drawdown may occur on the account again
2025.10.11 03:11
High risk of negative slippage when copying deals
2025.10.11 03:11
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.11 03:11
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.11 03:11
Too frequent deals may negatively impact copying results
