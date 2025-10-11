Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "ICMarketsSC-MT5-2" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

ForexTimeFXTM-Live01 0.00 × 2 FusionMarkets-Live 0.00 × 3 ICMarketsEU-MT5-4 0.00 × 1 ICMarkets-MT5-4 0.00 × 1 MilliyFXGlobal-Server 0.00 × 1 ForexClub-MT5 Real Server 0.00 × 2 ICMarkets-MT5-2 0.00 × 1 ICMarketsEU-MT5-2 0.39 × 18 ICMarketsSC-MT5 0.51 × 148 ICMarketsSC-MT5-2 0.77 × 1586 Tickmill-Live 0.96 × 1446 TitanFX-MT5-01 1.33 × 3 BlackBullMarkets-Live 1.86 × 81 Darwinex-Live 2.00 × 2 StriforLtd-Live 2.00 × 1 Pepperstone-MT5-Live01 2.33 × 3 Forex.com-Live 536 2.37 × 19 ICMarketsSC-MT5-4 2.41 × 184 Exness-MT5Real8 2.42 × 12 RazeGlobalMarkets-Server 2.50 × 2 Exness-MT5Real7 3.00 × 1 Exness-MT5Real 3.67 × 3 OctaFX-Real2 3.69 × 102 FBS-Real 4.50 × 6 RoboForex-ECN 5.00 × 12 15 plus...