SignauxSections
Signaux / MetaTrader 5 / FibsForexi
Joseph Safali

FibsForexi

Joseph Safali
0 avis
1 semaine
0 / 0 USD
croissance depuis 2025 -29%
JustMarkets-Live
1:15
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
244
Bénéfice trades:
139 (56.96%)
Perte trades:
105 (43.03%)
Meilleure transaction:
10.84 USD
Pire transaction:
-13.17 USD
Bénéfice brut:
361.95 USD (141 973 pips)
Perte brute:
-333.96 USD (13 627 pips)
Gains consécutifs maximales:
34 (40.31 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
78.23 USD (21)
Ratio de Sharpe:
0.08
Activité de trading:
n/a
Charge de dépôt maximale:
0.00%
Dernier trade:
246 il y a quelques jours
Trades par semaine:
0
Temps de détention moyen:
2 heures
Facteur de récupération:
0.09
Longs trades:
70 (28.69%)
Courts trades:
174 (71.31%)
Facteur de profit:
1.08
Rendement attendu:
0.11 USD
Bénéfice moyen:
2.60 USD
Perte moyenne:
-3.18 USD
Pertes consécutives maximales:
74 (-284.89 USD)
Perte consécutive maximale:
-284.89 USD (74)
Croissance mensuelle:
0.00%
Prévision annuelle:
0.00%
Algo trading:
0%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.36 USD
Maximal:
296.23 USD (45.38%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
65.33% (296.23 USD)
Par fonds propres:
0.00% (0.00 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
GBPUSD.ecn 122
EURUSD.ecn 41
AUDCAD.ecn 23
NZDUSD.ecn 20
AUDUSD.ecn 18
NZDCAD.ecn 13
EURCAD.ecn 4
GBPAUD.ecn 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
GBPUSD.ecn 69
EURUSD.ecn -14
AUDCAD.ecn 2
NZDUSD.ecn 1
AUDUSD.ecn -22
NZDCAD.ecn -9
EURCAD.ecn 2
GBPAUD.ecn 0
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
GBPUSD.ecn 4.6K
EURUSD.ecn 581
AUDCAD.ecn 229
NZDUSD.ecn 173
AUDUSD.ecn -553
NZDCAD.ecn -510
EURCAD.ecn 66
GBPAUD.ecn 49
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +10.84 USD
Pire transaction: -13 USD
Gains consécutifs maximales: 21
Pertes consécutives maximales: 74
Bénéfice consécutif maximal: +40.31 USD
Perte consécutive maximale: -284.89 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "JustMarkets-Live" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Pas de données

Trading is risky.


Aucun avis
2025.10.11 01:01
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:15 - 1:500
2025.10.11 01:01
No trading activity detected on the Signal's account for the last 246 days
2025.10.11 01:01
A large drawdown may occur on the account again
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire