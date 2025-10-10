Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Pepperstone-MT5-Live01" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Tradeview-Live 0.00 × 1 Exness-MT5Real3 0.00 × 60 ICMarketsSC-MT5-4 0.00 × 8 ICTrading-MT5-4 0.00 × 1 Exness-MT5Real31 0.00 × 1 Darwinex-Live 0.32 × 19 ICMarketsEU-MT5-2 0.74 × 27 Eightcap-Live 0.85 × 61 Tickmill-Live 0.89 × 18 ICMarketsSC-MT5 1.12 × 572 Exness-MT5Real26 1.36 × 59 Exness-MT5Real7 1.42 × 389 VantageFX-Live 1.45 × 20 Pepperstone-MT5-Live01 1.90 × 9266 FusionMarkets-Live 2.30 × 2211 RealmsTech-Live 2.46 × 13 AdmiralMarkets-Live 3.30 × 77 ICMarketsSC-MT5-2 3.52 × 3509 Exness-MT5Real5 3.56 × 3462 ICMarkets-MT5-2 3.73 × 1921 FXChoice-MetaTrader 5 Pro 4.00 × 1 VantageInternational-Live 4.73 × 60 Ava-Real 1-MT5 5.67 × 3 Exness-MT5Real 6.12 × 748 Alpari-MT5 6.19 × 57 18 plus...