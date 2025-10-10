SignauxSections
Signaux / MetaTrader 5 / PangareFX Gold
Angelo Marcelo Serafin

PangareFX Gold

Angelo Marcelo Serafin
0 avis
Fiabilité
17 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 250 USD par mois
0%
RoboForex-ECN
1:500
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
251
Bénéfice trades:
193 (76.89%)
Perte trades:
58 (23.11%)
Meilleure transaction:
47.84 USD
Pire transaction:
-53.66 USD
Bénéfice brut:
2 297.23 USD (1 933 183 pips)
Perte brute:
-1 792.26 USD (1 435 154 pips)
Gains consécutifs maximales:
17 (141.61 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
191.26 USD (10)
Ratio de Sharpe:
0.12
Activité de trading:
100.00%
Charge de dépôt maximale:
2.52%
Dernier trade:
4 il y a des heures
Trades par semaine:
40
Temps de détention moyen:
11 heures
Facteur de récupération:
2.52
Longs trades:
124 (49.40%)
Courts trades:
127 (50.60%)
Facteur de profit:
1.28
Rendement attendu:
2.01 USD
Bénéfice moyen:
11.90 USD
Perte moyenne:
-30.90 USD
Pertes consécutives maximales:
4 (-100.20 USD)
Perte consécutive maximale:
-147.84 USD (3)
Croissance mensuelle:
116.61%
Prévision annuelle:
0.00%
Algo trading:
99%
Prélèvement par solde:
Absolu:
44.51 USD
Maximal:
200.29 USD (34.02%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
0.00% (0.00 USD)
Par fonds propres:
0.00% (0.00 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD 251
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD 505
1K 2K 3K 4K 5K