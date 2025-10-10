Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
- Croissance
- Solde
- Fonds propres
- Prélèvement
Trades:
251
Bénéfice trades:
193 (76.89%)
Perte trades:
58 (23.11%)
Meilleure transaction:
47.84 USD
Pire transaction:
-53.66 USD
Bénéfice brut:
2 297.23 USD (1 933 183 pips)
Perte brute:
-1 792.26 USD (1 435 154 pips)
Gains consécutifs maximales:
17 (141.61 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
191.26 USD (10)
Ratio de Sharpe:
0.12
Activité de trading:
100.00%
Charge de dépôt maximale:
2.52%
Dernier trade:
4 il y a des heures
Trades par semaine:
40
Temps de détention moyen:
11 heures
Facteur de récupération:
2.52
Longs trades:
124 (49.40%)
Courts trades:
127 (50.60%)
Facteur de profit:
1.28
Rendement attendu:
2.01 USD
Bénéfice moyen:
11.90 USD
Perte moyenne:
-30.90 USD
Pertes consécutives maximales:
4 (-100.20 USD)
Perte consécutive maximale:
-147.84 USD (3)
Croissance mensuelle:
116.61%
Prévision annuelle:
0.00%
Algo trading:
99%
Prélèvement par solde:
Absolu:
44.51 USD
Maximal:
200.29 USD (34.02%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
0.00% (0.00 USD)
Par fonds propres:
0.00% (0.00 USD)
Distribution
|Symbole
|Transactions
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|251
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Symbole
|Bénéfice brut, USD
|Perte, USD
|Profit, USD
|XAUUSD
|505
|
1K 2K 3K 4K 5K