SignauxSections
Signaux / MetaTrader 5 / Turtle trader
Ahsan Ali Chaudhary

Turtle trader

Ahsan Ali Chaudhary
0 avis
Fiabilité
8 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2025 60%
ThinkMarkets-Live
1:500
  • Croissance
  • Solde
Le style de trading a changé. Une partie de l'histoire n'est pas incluse dans les statistiques. Comment la croissance des signaux est-elle calculée ?
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
13
Bénéfice trades:
8 (61.53%)
Perte trades:
5 (38.46%)
Meilleure transaction:
45.86 USD
Pire transaction:
-12.09 USD
Bénéfice brut:
149.31 USD (459 437 pips)
Perte brute:
-42.25 USD (1 550 pips)
Gains consécutifs maximales:
3 (46.14 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
66.09 USD (2)
Ratio de Sharpe:
0.51
Activité de trading:
37.89%
Charge de dépôt maximale:
12.96%
Dernier trade:
1 un jour avant
Trades par semaine:
2
Temps de détention moyen:
2 jours
Facteur de récupération:
6.46
Longs trades:
6 (46.15%)
Courts trades:
7 (53.85%)
Facteur de profit:
3.53
Rendement attendu:
8.24 USD
Bénéfice moyen:
18.66 USD
Perte moyenne:
-8.45 USD
Pertes consécutives maximales:
2 (-16.57 USD)
Perte consécutive maximale:
-16.57 USD (2)
Croissance mensuelle:
10.13%
Algo trading:
0%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.00 USD
Maximal:
16.57 USD (14.94%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
15.83% (13.59 USD)
Par fonds propres:
12.72% (10.18 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
GBPUSD 5
WTI 4
USDCHF 2
BTCUSD 1
USDJPY 1
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
GBPUSD 15
WTI 34
USDCHF -21
BTCUSD 46
USDJPY 34
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
GBPUSD 402
WTI 336
USDCHF -1.1K
BTCUSD 456K
USDJPY 2.5K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +45.86 USD
Pire transaction: -12 USD
Gains consécutifs maximales: 2
Pertes consécutives maximales: 2
Bénéfice consécutif maximal: +46.14 USD
Perte consécutive maximale: -16.57 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "ThinkMarkets-Live" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

ICMarketsSC-MT5
0.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-4
1.90 × 20
ICMarketsEU-MT5-4
2.80 × 10
ICMarketsSC-MT5-2
5.00 × 1
AdmiralMarkets-Live
5.00 × 1
GoMarkets-Live
6.08 × 246
itexsys-Platform
9.00 × 1
Forex.com-Live 536
9.08 × 38
RoboForex-Pro
9.20 × 41
TickmillEU-Live
11.05 × 274
RoboMarkets-Pro
12.00 × 1
AdmiralsGroup-Live
13.00 × 1
Risk 10% per trade, which means each stop loss equals 10%.

Risk management so I have 10 StopLoss total to wash my account

WinRate >60% and RRR >1:2

Monthly return is around 4–8%, If I treat 1 stop loss as 1%.

Trade using simple price action and only take swing setups.


Aucun avis
2025.11.11 08:20
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.11 07:20
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.11 00:01
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.10 22:52
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.07 09:30
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.07 09:30
Low trading activity - only 6 trades detected in the last month
2025.11.07 08:30
Low trading activity - only 6 trades detected in the last month
2025.11.03 10:21
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.03 09:21
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.02 11:38
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.11.02 10:38
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.10.28 11:57
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.28 10:48
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.15 13:07
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.13 08:24
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.10 17:43
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.10.10 17:43
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.10 17:43
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Copier

