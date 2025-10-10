Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "ThinkMarkets-Live" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

ICMarketsSC-MT5 0.00 × 1 ICMarketsSC-MT5-4 1.90 × 20 ICMarketsEU-MT5-4 2.80 × 10 ICMarketsSC-MT5-2 5.00 × 1 AdmiralMarkets-Live 5.00 × 1 GoMarkets-Live 6.08 × 246 itexsys-Platform 9.00 × 1 Forex.com-Live 536 9.08 × 38 RoboForex-Pro 9.20 × 41 TickmillEU-Live 11.05 × 274 RoboMarkets-Pro 12.00 × 1 AdmiralsGroup-Live 13.00 × 1 s'identifier ou S'inscrire Pour voir les trades en temps réel, veuillezou