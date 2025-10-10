- Croissance
Trades:
46
Bénéfice trades:
45 (97.82%)
Perte trades:
1 (2.17%)
Meilleure transaction:
9.00 USD
Pire transaction:
-1.05 USD
Bénéfice brut:
180.70 USD (18 049 pips)
Perte brute:
-1.05 USD (105 pips)
Gains consécutifs maximales:
37 (151.80 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
151.80 USD (37)
Ratio de Sharpe:
1.98
Activité de trading:
100.00%
Charge de dépôt maximale:
5.28%
Dernier trade:
17 il y a des minutes
Trades par semaine:
51
Temps de détention moyen:
23 minutes
Facteur de récupération:
171.10
Longs trades:
46 (100.00%)
Courts trades:
0 (0.00%)
Facteur de profit:
172.10
Rendement attendu:
3.91 USD
Bénéfice moyen:
4.02 USD
Perte moyenne:
-1.05 USD
Pertes consécutives maximales:
1 (-1.05 USD)
Perte consécutive maximale:
-1.05 USD (1)
Algo trading:
100%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.00 USD
Maximal:
1.05 USD (0.07%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
0.00% (0.00 USD)
Par fonds propres:
16.94% (278.85 USD)
Distribution
|Symbole
|Transactions
|Sell
|Buy
|GOLD#
|46
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|Symbole
|Bénéfice brut, USD
|Perte, USD
|Profit, USD
|GOLD#
|180
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Symbole
|Bénéfice brut, pips
|Perte, pips
|Profit, pips
|GOLD#
|18K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "XMGlobal-Real 8" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.
TAKE NOTE TAKE MY GOLD SYMBOL IS GOLD#, IF YOUR BROKER GOLD SYMBOL IS NOT GOLD#, THIS SIGNAL WILL NOT BE COMPATIBLE.
PLEASE TELEGRAM ME @ ALEXOOISQ FOR XAUUSD SYMBOL SIGNAL.
Trading on XAUUSD (gold) with self developed EA and news filter.
Very high accuracy up to 98%, low drawdown with consistent profit target of more than 10% per month.
This is not a martingale strategy, trading signal setting WILL ALWAYS REMAIN as 0.01 lot hence just set your multiplier accordingly base on your account capital.
Backtested strategy with 4 years historical data, recommended setting as below:
ECN / Standard account (strategy not sensitive to spread)
Minimum capital required: USD100
Leverage: 1:500
Lot size setting: 0.01 lot per USD100 equity
Feel free to share and subscribe.
Thank you for your kind support & trust.
