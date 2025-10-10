SignauxSections
Bertan Dadasoglu

Funded deneme

Bertan Dadasoglu
0 avis
Fiabilité
12 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2025 28%
FundedNext-Server 2
1:100
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
437
Bénéfice trades:
328 (75.05%)
Perte trades:
109 (24.94%)
Meilleure transaction:
198.85 USD
Pire transaction:
-105.60 USD
Bénéfice brut:
3 765.82 USD (824 184 pips)
Perte brute:
-2 247.61 USD (530 092 pips)
Gains consécutifs maximales:
31 (232.77 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
452.19 USD (15)
Ratio de Sharpe:
0.14
Activité de trading:
100.00%
Charge de dépôt maximale:
2.55%
Dernier trade:
3 il y a des heures
Trades par semaine:
96
Temps de détention moyen:
2 heures
Facteur de récupération:
2.46
Longs trades:
258 (59.04%)
Courts trades:
179 (40.96%)
Facteur de profit:
1.68
Rendement attendu:
3.47 USD
Bénéfice moyen:
11.48 USD
Perte moyenne:
-20.62 USD
Pertes consécutives maximales:
14 (-198.39 USD)
Perte consécutive maximale:
-278.71 USD (5)
Croissance mensuelle:
12.33%
Algo trading:
0%
Prélèvement par solde:
Absolu:
261.13 USD
Maximal:
616.55 USD (9.70%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
6.09% (374.04 USD)
Par fonds propres:
0.01% (0.45 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
NDX100 260
XAUUSD 173
SPX500 3
US30 1
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
NDX100 880
XAUUSD 617
SPX500 11
US30 10
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
NDX100 269K
XAUUSD 13K
SPX500 2.2K
US30 9.5K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +198.85 USD
Pire transaction: -106 USD
Gains consécutifs maximales: 15
Pertes consécutives maximales: 5
Bénéfice consécutif maximal: +232.77 USD
Perte consécutive maximale: -198.39 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "FundedNext-Server 2" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Aucun avis
2025.10.10 16:34
Too frequent deals may negatively impact copying results
