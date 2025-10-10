SignauxSections
Signaux / MetaTrader 5 / TrendingSwiss
Mohammad H H M Dashti

TrendingSwiss

Mohammad H H M Dashti
0 avis
Fiabilité
187 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 1000 USD par mois
croissance depuis 2022 3%
Swissquote-Server
1:100
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
75
Bénéfice trades:
44 (58.66%)
Perte trades:
31 (41.33%)
Meilleure transaction:
39.30 USD
Pire transaction:
-14.36 USD
Bénéfice brut:
188.15 USD (38 403 pips)
Perte brute:
-101.19 USD (83 022 pips)
Gains consécutifs maximales:
14 (56.73 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
64.20 USD (2)
Ratio de Sharpe:
0.15
Activité de trading:
100.00%
Charge de dépôt maximale:
1.92%
Dernier trade:
5 il y a des heures
Trades par semaine:
3
Temps de détention moyen:
1 heure
Facteur de récupération:
1.14
Longs trades:
56 (74.67%)
Courts trades:
19 (25.33%)
Facteur de profit:
1.86
Rendement attendu:
1.16 USD
Bénéfice moyen:
4.28 USD
Perte moyenne:
-3.26 USD
Pertes consécutives maximales:
8 (-18.36 USD)
Perte consécutive maximale:
-35.24 USD (4)
Croissance mensuelle:
0.74%
Prévision annuelle:
8.97%
Algo trading:
0%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.00 USD
Maximal:
76.34 USD (6.66%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
6.66% (76.34 USD)
Par fonds propres:
0.00% (0.00 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD 49
OILUSD 13
USDCHF 11
XAGUSD 2
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD 45
OILUSD -17
USDCHF 57
XAGUSD 1
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD -30K
OILUSD -17K
USDCHF 1.3K
XAGUSD 210
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +39.30 USD
Pire transaction: -14 USD
Gains consécutifs maximales: 2
Pertes consécutives maximales: 4
Bénéfice consécutif maximal: +56.73 USD
Perte consécutive maximale: -18.36 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Swissquote-Server" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

FXChoice-MetaTrader 5 Pro
0.00 × 1
ICMarkets-MT5
0.00 × 1
ForexTimeFXTM-MT5
0.10 × 20
RoboForexEU-MetaTrader 5
0.13 × 15
SwissquoteLtd-Server
0.23 × 184
ForexTime-MT5
0.47 × 3288
ICMarketsSC-MT5
0.96 × 24
Swissquote-Server
1.42 × 1654
FxPro-ECN
4.41 × 17
Swissqoute
Aucun avis
2025.10.10 16:34
Trading operations on the account were performed for only 8 days. This comprises 0.61% of days out of the 1310 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.10 16:34
80% of trades performed within 3 days. This comprises 0.23% of days out of the 1310 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.10 16:34
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.08% of days out of 1310 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.10 16:34
Low trading activity - only 2 trades detected in the last month
