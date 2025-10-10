SignauxSections
Mohammad H H M Dashti

TrendingIce

Mohammad H H M Dashti
0 avis
Fiabilité
25 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 1000 USD par mois
croissance depuis 2025 169%
ICMarketsSC-MT5-4
1:100
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
793
Bénéfice trades:
650 (81.96%)
Perte trades:
143 (18.03%)
Meilleure transaction:
1 541.25 USD
Pire transaction:
-3 646.50 USD
Bénéfice brut:
48 566.52 USD (276 637 pips)
Perte brute:
-23 883.39 USD (107 264 pips)
Gains consécutifs maximales:
90 (1 127.84 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
7 034.87 USD (50)
Ratio de Sharpe:
0.17
Activité de trading:
100.00%
Charge de dépôt maximale:
14.91%
Dernier trade:
9 il y a des heures
Trades par semaine:
9
Temps de détention moyen:
1 jour
Facteur de récupération:
4.47
Longs trades:
329 (41.49%)
Courts trades:
464 (58.51%)
Facteur de profit:
2.03
Rendement attendu:
31.13 USD
Bénéfice moyen:
74.72 USD
Perte moyenne:
-167.02 USD
Pertes consécutives maximales:
13 (-259.04 USD)
Perte consécutive maximale:
-4 407.65 USD (10)
Croissance mensuelle:
24.86%
Prévision annuelle:
301.61%
Algo trading:
7%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.37 USD
Maximal:
5 525.40 USD (42.38%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
16.96% (5 528.17 USD)
Par fonds propres:
6.21% (2 807.69 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD 647
USDJPY 39
NZDUSD 34
EURUSD 18
AUDUSD 11
USDCAD 8
GBPUSD 6
EURJPY 6
AUDJPY 5
GBPJPY 5
USDCHF 4
NZDCAD 3
AUDCHF 3
EURGBP 1
GBPAUD 1
AUDNZD 1
NZDJPY 1
200 400 600
200 400 600
200 400 600
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD 14K
USDJPY 2.4K
NZDUSD 1.5K
EURUSD 2.9K
AUDUSD -749
USDCAD -1.4K
GBPUSD 3.8K
EURJPY 126
AUDJPY 2.6K
GBPJPY -1.3K
USDCHF 151
NZDCAD 392
AUDCHF 974
EURGBP 244
GBPAUD 460
AUDNZD -1.7K
NZDJPY 187
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD 134K
USDJPY 12K
NZDUSD 6.3K
EURUSD 5.5K
AUDUSD 149
USDCAD -1.2K
GBPUSD 2.2K
EURJPY 3.1K
AUDJPY 6.1K
GBPJPY -1.7K
USDCHF -16
NZDCAD 1.5K
AUDCHF 1.1K
EURGBP 497
GBPAUD 749
AUDNZD -2.5K
NZDJPY 1K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +1 541.25 USD
Pire transaction: -3 647 USD
Gains consécutifs maximales: 50
Pertes consécutives maximales: 10
Bénéfice consécutif maximal: +1 127.84 USD
Perte consécutive maximale: -259.04 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "ICMarketsSC-MT5-4" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Exness-MT5Real18
0.00 × 1
ICMarkets-MT5
0.00 × 1
JunoMarkets-Server
0.00 × 1
EurotradeSA-Server-1
0.10 × 150
BridgeMarkets-MT5
0.17 × 6
OctaFX-Real2
0.25 × 4
LiteFinance-MT5
0.38 × 48
Exness-MT5Real10
0.39 × 18
itexsys-Platform
0.47 × 15
ICMarketsEU-MT5-5
0.56 × 32
OxSecurities-Live
0.75 × 4
ExclusiveMarkets-Live
0.92 × 61
TradeSmart-Server01
1.00 × 1
FxPro-MT5 Live02
1.11 × 133
ICMarketsSC-MT5-2
1.18 × 15548
ICMarketsEU-MT5-4
1.29 × 246
BDSwissGlobal-Server01
1.49 × 53
GOMarketsIntl-Live
1.75 × 4
VantageInternational-Live 4
1.80 × 123
ICMarketsSC-MT5
1.83 × 386
STARTRADERINTL-Live
2.00 × 3
ICMarketsEU-MT5-2
2.00 × 1
GOMarketsMU-Live
2.08 × 599
FusionMarkets-Live
2.11 × 562
ForexClubBY-MT5 Real Server
2.21 × 189
82 plus...
