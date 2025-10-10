SignauxSections
Signaux / MetaTrader 4 / TOR 123
Harun Alrasyid

TOR 123

Harun Alrasyid
0 avis
Fiabilité
16 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2025 20%
Weltrade-Live
1:200
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
139
Bénéfice trades:
72 (51.79%)
Perte trades:
67 (48.20%)
Meilleure transaction:
97.44 USD
Pire transaction:
-76.32 USD
Bénéfice brut:
1 914.17 USD (23 933 pips)
Perte brute:
-1 756.83 USD (20 328 pips)
Gains consécutifs maximales:
21 (385.14 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
385.14 USD (21)
Ratio de Sharpe:
0.06
Activité de trading:
81.32%
Charge de dépôt maximale:
14.69%
Dernier trade:
2 il y a des heures
Trades par semaine:
13
Temps de détention moyen:
13 heures
Facteur de récupération:
0.32
Longs trades:
86 (61.87%)
Courts trades:
53 (38.13%)
Facteur de profit:
1.09
Rendement attendu:
1.13 USD
Bénéfice moyen:
26.59 USD
Perte moyenne:
-26.22 USD
Pertes consécutives maximales:
12 (-473.41 USD)
Perte consécutive maximale:
-473.41 USD (12)
Croissance mensuelle:
2.34%
Prévision annuelle:
28.36%
Algo trading:
0%
Prélèvement par solde:
Absolu:
49.28 USD
Maximal:
492.03 USD (40.34%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
40.34% (492.03 USD)
Par fonds propres:
3.99% (39.80 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
GBPUSD 137
EURUSD 2
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
GBPUSD 191
EURUSD -34
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
GBPUSD 4.1K
EURUSD -481
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +97.44 USD
Pire transaction: -76 USD
Gains consécutifs maximales: 21
Pertes consécutives maximales: 12
Bénéfice consécutif maximal: +385.14 USD
Perte consécutive maximale: -473.41 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Weltrade-Live" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

CMCMarkets1-Canada
0.00 × 1
DIS-Real-01
0.00 × 6
KeyToMarkets-Demo
0.00 × 2
IronFXBM-Real10
0.00 × 2
ICTrading-Live29
0.00 × 137
BlueberryMarkets-Live2
0.00 × 2
USGVU-LiveAsia
0.00 × 1
MAEXLimited-MT4 Real Server
0.00 × 106
Amega-LiveUK
0.00 × 1
Prosperity-Live
0.00 × 5
LMAXMU-LIVE
0.00 × 34
RVForex-Demo
0.00 × 23
VantageInternational-Live 14
0.00 × 2
VantageInternational-Live 16
0.00 × 1
VantageInternational-Live 18
0.00 × 46
ICMCapitalVC-LIVE2
0.00 × 30
ICMCapital-LIVE2
0.00 × 3
FinsaPty-LiveBravo
0.00 × 1
Exness-Real25
0.00 × 20
FXGiantsBM-Real10
0.00 × 16
FXCC1-Live
0.00 × 195
USGVU-Live-Europe
0.00 × 1
RVForex-Live
0.00 × 1
FPMarkets-Live4
0.00 × 2
AlpariEvrasia-ECN1
0.00 × 1
987 plus...
Aucun avis
2025.10.10 15:34
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.93% of days out of 107 days of the signal's entire lifetime.
