- Croissance
- Solde
- Fonds propres
- Prélèvement
Trades:
8
Bénéfice trades:
5 (62.50%)
Perte trades:
3 (37.50%)
Meilleure transaction:
39.93 USD
Pire transaction:
-25.20 USD
Bénéfice brut:
80.37 USD (152 880 pips)
Perte brute:
-38.97 USD (854 pips)
Gains consécutifs maximales:
4 (75.32 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
75.32 USD (4)
Ratio de Sharpe:
0.25
Activité de trading:
17.87%
Charge de dépôt maximale:
13.33%
Dernier trade:
10 il y a des heures
Trades par semaine:
8
Temps de détention moyen:
26 minutes
Facteur de récupération:
1.06
Longs trades:
6 (75.00%)
Courts trades:
2 (25.00%)
Facteur de profit:
2.06
Rendement attendu:
5.18 USD
Bénéfice moyen:
16.07 USD
Perte moyenne:
-12.99 USD
Pertes consécutives maximales:
3 (-38.97 USD)
Perte consécutive maximale:
-38.97 USD (3)
Algo trading:
25%
Prélèvement par solde:
Absolu:
33.92 USD
Maximal:
38.97 USD (2.84%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
2.84% (38.97 USD)
Par fonds propres:
3.42% (45.53 USD)
Distribution
|Symbole
|Transactions
|Sell
|Buy
|BTCUSD
|3
|XAUUSD
|2
|EURUSD
|1
|AUDCAD
|1
|ETHUSD
|1
|
1 2 3
|
1 2 3
|
1 2 3
|Symbole
|Bénéfice brut, USD
|Perte, USD
|Profit, USD
|BTCUSD
|75
|XAUUSD
|-29
|EURUSD
|5
|AUDCAD
|-10
|ETHUSD
|0
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Symbole
|Bénéfice brut, pips
|Perte, pips
|Profit, pips
|BTCUSD
|152K
|XAUUSD
|-587
|EURUSD
|100
|AUDCAD
|-267
|ETHUSD
|319
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Charge de dépôt
- Prélèvement
Meilleure transaction: +39.93 USD
Pire transaction: -25 USD
Gains consécutifs maximales: 4
Pertes consécutives maximales: 3
Bénéfice consécutif maximal: +75.32 USD
Perte consécutive maximale: -38.97 USD
Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "ICMarketsSC-MT5-4" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.
|
FXPIG-Server
|0.00 × 1
|
JunoMarkets-Server
|0.00 × 1
|
InstaForex-Server
|0.00 × 4
|
VTMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real10
|0.00 × 3
|
Exness-MT5Real18
|0.00 × 2
|
PUPrime-Live
|0.00 × 9
|
OxSecurities-Live
|0.00 × 3
|
ICMarkets-MT5
|0.00 × 1
|
Weltrade-Real
|0.00 × 17
|
OctaFX-Real
|0.00 × 2
|
VantageFX-Live
|0.00 × 4
|
BridgeMarkets-MT5
|0.17 × 6
|
OctaFX-Real2
|0.25 × 4
|
GOMarketsIntl-Live
|0.50 × 2
|
STARTRADERINTL-Live
|0.50 × 12
|
ICMarketsEU-MT5-5
|0.55 × 33
|
FxPro-MT5 Live02
|0.62 × 84
|
VantageInternational-Live 4
|0.82 × 77
|
TradeSmart-Server01
|1.00 × 1
|
Hankotrade-Live
|1.00 × 1
|
Exness-MT5Real2
|1.25 × 8
|
Forex.com-Live 536
|1.42 × 155
|
BDSwissGlobal-Server01
|1.49 × 53
|
itexsys-Platform
|1.67 × 3
78 plus...Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
✅ Safe Steady Profit Samurai – Signal Forex à Faible Risque et Long Terme
⚖️ Risque conservateur – effet de levier 1:50, gestion du stop-loss planifiée et disciplinée
📈 Objectif réaliste – 3 à 5 % de profit mensuel (réfléchis-y ! Ne laisse pas la cupidité détruire ton compte — c’est déjà bien plus que la plupart des investissements réels disponibles aujourd’hui.)
🔒 Contrôle de risque strict pour maintenir un drawdown faible
🧠 Plus de 12 ans d’expérience dans le trading Forex
🚫 Pas de martingale, pas de grid, pas d’IA – trading 100 % humain (seulement un EA de protection utilisé pour clôturer automatiquement les positions perdantes à une limite définie)
👉 Parfait pour les traders qui recherchent des profits réguliers, une croissance stable et un projet à long terme sans risquer leur capital.
✅ Safe Steady Profit Samurai – Croissance Sécurisée, Résultats Réels
Marre des signaux qui promettent trop, s’effondrent avec de fortes pertes et poursuivent des objectifs irréalistes ?
Ici, nous ne forçons pas les trades juste pour paraître actifs.
La priorité absolue est la protection du capital et la cohérence. Pas de setup = pas de trade.
Nous effectuons des dépôts et retraits chaque mois ! C’est un projet à long terme.
Remarque : j’utilise un compte Standard IC Markets pour garantir que le signal soit copié avec précision, même si tu utilises un autre courtier.
Safe Steady Profit Samurai a été conçu différemment :
⚖️ Gestion de risque conservatrice – levier 1:50
📈 Objectif mensuel réaliste – environ 3–5 % de profit
🔒 Drawdown moyen faible grâce à des entrées précises et une stratégie de stop-loss stricte
🧠 Plus de 12 ans d’expérience en trading Forex
🚫 Pas de jeu, pas de martingale, pas de promesses creuses
🚫 Aucun robot, aucune IA – trading 100 % humain (un seul EA automatique est utilisé pour clôturer les pertes de manière contrôlée)
Ce signal est idéal pour ceux qui souhaitent des résultats constants et une croissance du capital sûre et durable.
👉 Rejoins le style Safe Steady Profit Samurai et découvre une approche professionnelle et durable du trading rentable.
📩 Tu veux appliquer cette stratégie à 100 % ? Contacte-moi — nous avons un tableau personnalisé et nous t’enseignerons comment gérer tes positions pour maximiser tes profits et bâtir une richesse à long terme.
Chaînes Telegram :
Aucun avis
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
49 USD par mois
3%
0
0
USD
USD
1.4K
USD
USD
1
25%
8
62%
18%
2.06
5.18
USD
USD
3%
1:50