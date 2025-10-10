SignauxSections
Signaux / MetaTrader 5 / FPMSCALPER
Thomas Gerd Kuenzel

FPMSCALPER

Thomas Gerd Kuenzel
0 avis
Fiabilité
12 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2025 14%
FPMarketsLLC-Live
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
163
Bénéfice trades:
129 (79.14%)
Perte trades:
34 (20.86%)
Meilleure transaction:
20.28 CHF
Pire transaction:
-25.47 CHF
Bénéfice brut:
309.45 CHF (31 393 pips)
Perte brute:
-277.57 CHF (9 967 pips)
Gains consécutifs maximales:
19 (16.88 CHF)
Bénéfice consécutif maximal:
39.95 CHF (5)
Ratio de Sharpe:
0.09
Activité de trading:
21.14%
Charge de dépôt maximale:
15.03%
Dernier trade:
10 il y a des minutes
Trades par semaine:
76
Temps de détention moyen:
2 minutes
Facteur de récupération:
0.30
Longs trades:
86 (52.76%)
Courts trades:
77 (47.24%)
Facteur de profit:
1.11
Rendement attendu:
0.20 CHF
Bénéfice moyen:
2.40 CHF
Perte moyenne:
-8.16 CHF
Pertes consécutives maximales:
4 (-57.87 CHF)
Perte consécutive maximale:
-57.87 CHF (4)
Croissance mensuelle:
31.85%
Algo trading:
67%
Prélèvement par solde:
Absolu:
17.89 CHF
Maximal:
105.85 CHF (56.32%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
56.32% (105.85 CHF)
Par fonds propres:
0.38% (0.48 CHF)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD.r 105
GER40 25
US30 21
US100 7
EURUSD.r 5
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD.r -18
GER40 23
US30 14
US100 -9
EURUSD.r 24
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD.r 3.4K
GER40 9.7K
US30 11K
US100 -3K
EURUSD.r 102
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +20.28 CHF
Pire transaction: -25 CHF
Gains consécutifs maximales: 5
Pertes consécutives maximales: 4
Bénéfice consécutif maximal: +16.88 CHF
Perte consécutive maximale: -57.87 CHF

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "FPMarketsLLC-Live" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

FPMarketsLLC-Live
0.00 × 8
- Micro Trading Gold and Indices
Aucun avis
2025.10.10 14:34
Trading operations on the account were performed for only 4 days. This comprises 5.06% of days out of the 79 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.10 14:34
80% of trades performed within 3 days. This comprises 3.8% of days out of the 79 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.10 14:34
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.27% of days out of 79 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.10 14:34
High risk of negative slippage when copying deals
2025.10.10 14:34
A large drawdown may occur on the account again
