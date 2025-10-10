SignauxSections
Steven Michaelputra S H

SytheR

Steven Michaelputra S H
0 avis
219 semaines
0 / 0 USD
0%
OrbiTradeSC-Live
1:200
  • Croissance
  • Solde
Le style de trading a changé. Une partie de l'histoire n'est pas incluse dans les statistiques. Comment la croissance des signaux est-elle calculée ?
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
325
Bénéfice trades:
126 (38.76%)
Perte trades:
199 (61.23%)
Meilleure transaction:
49.70 USD
Pire transaction:
-59.28 USD
Bénéfice brut:
699.19 USD (266 447 pips)
Perte brute:
-1 062.75 USD (86 365 pips)
Gains consécutifs maximales:
9 (38.21 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
56.39 USD (2)
Ratio de Sharpe:
0.08
Activité de trading:
n/a
Charge de dépôt maximale:
0.00%
Dernier trade:
2 il y a quelques jours
Trades par semaine:
2
Temps de détention moyen:
9 heures
Facteur de récupération:
-0.84
Longs trades:
165 (50.77%)
Courts trades:
160 (49.23%)
Facteur de profit:
0.66
Rendement attendu:
-1.12 USD
Bénéfice moyen:
5.55 USD
Perte moyenne:
-5.34 USD
Pertes consécutives maximales:
14 (-70.75 USD)
Perte consécutive maximale:
-117.23 USD (4)
Croissance mensuelle:
0.00%
Prévision annuelle:
0.00%
Algo trading:
0%
Prélèvement par solde:
Absolu:
425.79 USD
Maximal:
433.98 USD (274.34%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
0.00% (0.00 USD)
Par fonds propres:
0.00% (0.00 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD.ORB 116
XAUUSD 42
GBPJPY.ORB 16
EURUSD.ORB 15
GBPUSD.ORB 14
USDCAD 12
GBPNZD.ORB 9
GBPJPY 8
USDJPY 8
USDCAD.ORB 8
AUDCAD.ORB 7
GBPAUD.ORB 6
NQ100.DEC 6
USDCHF.ORB 5
NZDUSD.ORB 5
GBPUSD 4
EURUSD 4
NQ100.SEP 4
CADJPY.ORB 4
AUDUSD.ORB 4
USDJPY.ORB 4
CHFJPY.ORB 4
GBPCAD.ORB 3
USDCHF 2
DJ30.SEP 2
NZDJPY.ORB 2
EURAUD.ORB 2
AUDJPY.ORB 2
CL.DEC 2
SP500.SEP 1
AUDCHF.ORB 1
CLU 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD.ORB -152
XAUUSD -82
GBPJPY.ORB -11
EURUSD.ORB -13
GBPUSD.ORB -50
USDCAD -9
GBPNZD.ORB 2
GBPJPY -7
USDJPY -2
USDCAD.ORB -17
AUDCAD.ORB -14
GBPAUD.ORB -21
NQ100.DEC 24
USDCHF.ORB 22
NZDUSD.ORB -1
GBPUSD -3
EURUSD -3
NQ100.SEP 8
CADJPY.ORB 2
AUDUSD.ORB -15
USDJPY.ORB 9
CHFJPY.ORB 2
GBPCAD.ORB 8
USDCHF -6
DJ30.SEP -1
NZDJPY.ORB 7
EURAUD.ORB -7
AUDJPY.ORB -3
CL.DEC -16
SP500.SEP -4
AUDCHF.ORB 4
CLU -12
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD.ORB -12K
XAUUSD -3.6K
GBPJPY.ORB -29
EURUSD.ORB -249
GBPUSD.ORB -2.6K
USDCAD -631
GBPNZD.ORB 1.3K
GBPJPY -546
USDJPY 47
USDCAD.ORB -1.4K
AUDCAD.ORB -688
GBPAUD.ORB -2K
NQ100.DEC 17K
USDCHF.ORB 696
NZDUSD.ORB 17
GBPUSD 263
EURUSD 18
NQ100.SEP 4.7K
CADJPY.ORB 555
AUDUSD.ORB -920
USDJPY.ORB 1.2K
CHFJPY.ORB 238
GBPCAD.ORB 1.2K
USDCHF -483
DJ30.SEP -3
NZDJPY.ORB 882
EURAUD.ORB -852
AUDJPY.ORB -214
CL.DEC -158
SP500.SEP -1.9K
AUDCHF.ORB 207
CLU -57
20K 40K 60K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +49.70 USD
Pire transaction: -59 USD
Gains consécutifs maximales: 2
Pertes consécutives maximales: 4
Bénéfice consécutif maximal: +38.21 USD
Perte consécutive maximale: -70.75 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "OrbiTradeSC-Live" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

From 50$ to 1000$

Gold Only !

2025.10.10 13:25
Trading operations on the account were performed for only 64 days. This comprises 4.18% of days out of the 1532 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.10 13:25
80% of trades performed within 29 days. This comprises 1.89% of days out of the 1532 days of the signal's entire lifetime.
