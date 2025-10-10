SignauxSections
Signaux / MetaTrader 5 / Security Durability Stability EURUSD
Georges Aoun

Security Durability Stability EURUSD

Georges Aoun
0 avis
7 semaines
0 / 0 USD
0%
CFI4-Real
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
153
Bénéfice trades:
112 (73.20%)
Perte trades:
41 (26.80%)
Meilleure transaction:
35.20 USD
Pire transaction:
-20.12 USD
Bénéfice brut:
754.14 USD (19 816 pips)
Perte brute:
-219.44 USD (6 309 pips)
Gains consécutifs maximales:
14 (85.16 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
85.16 USD (14)
Ratio de Sharpe:
0.43
Activité de trading:
n/a
Charge de dépôt maximale:
0.00%
Dernier trade:
5 il y a des heures
Trades par semaine:
27
Temps de détention moyen:
19 heures
Facteur de récupération:
14.73
Longs trades:
71 (46.41%)
Courts trades:
82 (53.59%)
Facteur de profit:
3.44
Rendement attendu:
3.49 USD
Bénéfice moyen:
6.73 USD
Perte moyenne:
-5.35 USD
Pertes consécutives maximales:
4 (-13.56 USD)
Perte consécutive maximale:
-25.44 USD (2)
Croissance mensuelle:
12.34%
Algo trading:
100%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.00 USD
Maximal:
36.30 USD (1.09%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
0.00% (0.00 USD)
Par fonds propres:
0.00% (0.00 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
EURUSD_ 153
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
EURUSD_ 535
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
EURUSD_ 14K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "CFI4-Real" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

My extensive analysis and research has allowed me to implement this powerful algorithm that combines security, stability and sustainability, with balanced profits and risks that aims for + or - 10% per month for a fixed security capital of $3,000.

Mes longues analyses et recherches m'ont permis de mettre en œuvre ce puissant algorithme qui réunit sécurité, stabilité et durabilité, avec profits et risques équilibrés qui a pour objectif + ou - 10% par mois pour un capital de securité fixé de 3000$.

لقد سمح لي تحليلي وبحثي المكثف بتنفيذ هذه الخوارزمية القوية التي تجمع بين الأمان والاستقرار والاستدامة، مع تحقيق أرباح ومخاطر متوازنة تهدف إلى + أو - 10٪ شهريًا لرأس مال أمني ثابت بقيمة 3000 دولار.
Aucun avis
2025.10.10 14:34
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.10 13:25
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.10.10 13:25
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.10 13:25
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
