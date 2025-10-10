SignauxSections
Signaux / MetaTrader 4 / Spaceman MK1
Igor Loza

Spaceman MK1

Igor Loza
0 avis
Fiabilité
1 semaine
1 / 1.9K USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2025 7%
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
133
Bénéfice trades:
66 (49.62%)
Perte trades:
67 (50.38%)
Meilleure transaction:
64.80 USD
Pire transaction:
-34.79 USD
Bénéfice brut:
354.71 USD (3 087 pips)
Perte brute:
-266.30 USD (3 170 pips)
Gains consécutifs maximales:
6 (18.92 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
66.40 USD (3)
Ratio de Sharpe:
0.06
Activité de trading:
13.90%
Charge de dépôt maximale:
0.36%
Dernier trade:
17 il y a des minutes
Trades par semaine:
134
Temps de détention moyen:
18 minutes
Facteur de récupération:
1.36
Longs trades:
64 (48.12%)
Courts trades:
69 (51.88%)
Facteur de profit:
1.33
Rendement attendu:
0.66 USD
Bénéfice moyen:
5.37 USD
Perte moyenne:
-3.97 USD
Pertes consécutives maximales:
6 (-42.98 USD)
Perte consécutive maximale:
-57.39 USD (5)
Croissance mensuelle:
7.37%
Algo trading:
99%
Prélèvement par solde:
Absolu:
42.84 USD
Maximal:
65.19 USD (5.33%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
5.33% (65.19 USD)
Par fonds propres:
0.09% (1.16 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
EURUSD 124
GBPUSD 9
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
EURUSD 88
GBPUSD 0
200 400 600
200 400 600
200 400 600
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
EURUSD -180
GBPUSD 99
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +64.80 USD
Pire transaction: -35 USD
Gains consécutifs maximales: 3
Pertes consécutives maximales: 5
Bénéfice consécutif maximal: +18.92 USD
Perte consécutive maximale: -42.98 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "ForexClub-MT4 Market Real 4 Server" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

VantageInternational-Live 5
0.00 × 1
BlackBullMarkets-Live
0.00 × 1
FusionMarkets-Live
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live05
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live24
0.00 × 2
Ava-Real 1
0.00 × 1
RoboForex-ECN
0.00 × 4
Darwinex-Live
0.00 × 2
Exness-Real17
0.00 × 2
Exness-Real26
0.00 × 7
XMTrading-Real 7
0.00 × 1
TradeMaxGlobal-Live10
0.00 × 1
XMTrading-Real 31
0.23 × 66
XMTrading-Real 250
0.23 × 107
XMTrading-Real 257
0.24 × 80
XMTrading-Real 252
0.25 × 244
XMTrading-Real 256
0.25 × 89
XMTrading-Real 254
0.25 × 327
DooFintech-Live 5
0.31 × 13
XMTrading-Real 253
0.34 × 92
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
0.47 × 21933
MonetaMarkets-Live 6
0.69 × 401
ICMarketsSC-Live03
0.70 × 229
ICMarketsSC-Live19
0.77 × 290
ICMarketsSC-Live20
0.80 × 41
Aucun avis
2025.10.10 10:16
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
Spaceman MK1
30 USD par mois
7%
1
1.9K
USD
1.3K
USD
1
99%
133
49%
14%
1.33
0.66
USD
5%
1:500
Copier

