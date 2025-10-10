SignauxSections
Signaux / MetaTrader 5 / BTC Raider
Ismaeel Abdullateef Abdulrazaq Ismaeel Alhammadi

BTC Raider

Ismaeel Abdullateef Abdulrazaq Ismaeel Alhammadi
0 avis
Fiabilité
1 semaine
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2025 11%
XMGlobal-MT5 6
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
88
Bénéfice trades:
65 (73.86%)
Perte trades:
23 (26.14%)
Meilleure transaction:
59.82 USD
Pire transaction:
-30.26 USD
Bénéfice brut:
228.31 USD (858 620 pips)
Perte brute:
-124.83 USD (557 790 pips)
Gains consécutifs maximales:
12 (12.13 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
73.76 USD (2)
Ratio de Sharpe:
0.13
Activité de trading:
100.00%
Charge de dépôt maximale:
1.17%
Dernier trade:
15 il y a des minutes
Trades par semaine:
89
Temps de détention moyen:
1 heure
Facteur de récupération:
2.35
Longs trades:
10 (11.36%)
Courts trades:
78 (88.64%)
Facteur de profit:
1.83
Rendement attendu:
1.18 USD
Bénéfice moyen:
3.51 USD
Perte moyenne:
-5.43 USD
Pertes consécutives maximales:
3 (-29.32 USD)
Perte consécutive maximale:
-30.26 USD (1)
Croissance mensuelle:
10.58%
Algo trading:
83%
Prélèvement par solde:
Absolu:
4.61 USD
Maximal:
44.03 USD (4.03%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
4.03% (44.03 USD)
Par fonds propres:
3.53% (37.90 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
BTCUSD# 88
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
BTCUSD# 103
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
BTCUSD# 301K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +59.82 USD
Pire transaction: -30 USD
Gains consécutifs maximales: 2
Pertes consécutives maximales: 1
Bénéfice consécutif maximal: +12.13 USD
Perte consécutive maximale: -29.32 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "XMGlobal-MT5 6" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Pas de données


I use trendlines to identify key support and resistance levels.

Trades are executed semi-auto through a robot using a grid martingale strategy.

There is no fixed stop loss. Positions are closed when the drawdown reaches 20–50% or when price breaks in the opposite direction.

I trade exclusively on BTCUSD.


Aucun avis
2025.10.10 06:24
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.10 06:24
Too frequent deals may negatively impact copying results
