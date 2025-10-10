SignauxSections
Daichi Matsuki

Tdtd

Daichi Matsuki
0 avis
Fiabilité
20 semaines
0 / 0 USD
croissance depuis 2025 155%
HFMarketsSV-Live Server 4
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
305
Bénéfice trades:
248 (81.31%)
Perte trades:
57 (18.69%)
Meilleure transaction:
48.78 USD
Pire transaction:
-49.20 USD
Bénéfice brut:
1 819.28 USD (86 586 pips)
Perte brute:
-687.36 USD (17 416 pips)
Gains consécutifs maximales:
18 (104.20 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
143.99 USD (7)
Ratio de Sharpe:
0.31
Activité de trading:
0.00%
Charge de dépôt maximale:
0.00%
Dernier trade:
15 il y a des heures
Trades par semaine:
20
Temps de détention moyen:
1 heure
Facteur de récupération:
6.64
Longs trades:
218 (71.48%)
Courts trades:
87 (28.52%)
Facteur de profit:
2.65
Rendement attendu:
3.71 USD
Bénéfice moyen:
7.34 USD
Perte moyenne:
-12.06 USD
Pertes consécutives maximales:
4 (-103.48 USD)
Perte consécutive maximale:
-103.48 USD (4)
Croissance mensuelle:
22.68%
Prévision annuelle:
275.21%
Algo trading:
0%
Prélèvement par solde:
Absolu:
8.12 USD
Maximal:
170.40 USD (9.75%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
14.94% (170.40 USD)
Par fonds propres:
0.00% (0.00 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSDr 246
USDJPYr 19
GBPJPYr 12
GBPUSDr 12
EURAUDr 5
USDCADr 4
EURUSDr 4
JPN225 3
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSDr 1K
USDJPYr -33
GBPJPYr 41
GBPUSDr 36
EURAUDr 27
USDCADr 15
EURUSDr 12
JPN225 7
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSDr 60K
USDJPYr 271
GBPJPYr 2.6K
GBPUSDr 1.5K
EURAUDr 601
USDCADr 1.5K
EURUSDr 658
JPN225 2.2K
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +48.78 USD
Pire transaction: -49 USD
Gains consécutifs maximales: 7
Pertes consécutives maximales: 4
Bénéfice consécutif maximal: +104.20 USD
Perte consécutive maximale: -103.48 USD

