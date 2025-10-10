SignauxSections
Signaux / MetaTrader 5 / NeoFX Trend Blueberry
Sentono

NeoFX Trend Blueberry

Sentono
0 avis
12 semaines
0 / 0 USD
croissance depuis 2025 -64%
BlueberryMarkets-Live02
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
100
Bénéfice trades:
59 (59.00%)
Perte trades:
41 (41.00%)
Meilleure transaction:
7.30 AUD
Pire transaction:
-109.03 AUD
Bénéfice brut:
89.20 AUD (15 408 pips)
Perte brute:
-242.06 AUD (87 586 pips)
Gains consécutifs maximales:
11 (18.22 AUD)
Bénéfice consécutif maximal:
18.22 AUD (11)
Ratio de Sharpe:
-0.12
Activité de trading:
n/a
Charge de dépôt maximale:
0.00%
Dernier trade:
21 il y a des heures
Trades par semaine:
16
Temps de détention moyen:
2 heures
Facteur de récupération:
-0.97
Longs trades:
59 (59.00%)
Courts trades:
41 (41.00%)
Facteur de profit:
0.37
Rendement attendu:
-1.53 AUD
Bénéfice moyen:
1.51 AUD
Perte moyenne:
-5.90 AUD
Pertes consécutives maximales:
5 (-9.16 AUD)
Perte consécutive maximale:
-109.03 AUD (1)
Croissance mensuelle:
-9.34%
Algo trading:
93%
Prélèvement par solde:
Absolu:
157.60 AUD
Maximal:
157.60 AUD (65.70%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
66.21% (157.60 AUD)
Par fonds propres:
0.00% (0.00 AUD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD.i 39
BTCUSD 11
GBPNZD.i 5
CHFJPY.i 4
GBPJPY.i 4
EURJPY.i 3
NZDUSD.i 3
EURAUD.i 3
AUDJPY.i 2
USDJPY.i 2
USDCAD.i 2
GBPCAD.i 2
AUDNZD.i 2
GBPUSD.i 2
AUDUSD.i 2
NZDCAD.i 2
CADCHF.i 2
AUDCHF.i 1
NZDCHF.i 1
GBPAUD.i 1
CADJPY.i 1
EURUSD.i 1
AUDCAD.i 1
AU200 1
USDCHF.i 1
EURGBP.i 1
GBPCHF.i 1
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD.i -104
BTCUSD -8
GBPNZD.i 5
CHFJPY.i -1
GBPJPY.i -1
EURJPY.i -3
NZDUSD.i 0
EURAUD.i -2
AUDJPY.i 2
USDJPY.i -2
USDCAD.i 0
GBPCAD.i 0
AUDNZD.i 1
GBPUSD.i -3
AUDUSD.i 1
NZDCAD.i 1
CADCHF.i 1
AUDCHF.i -1
NZDCHF.i -1
GBPAUD.i 4
CADJPY.i -2
EURUSD.i 1
AUDCAD.i -1
AU200 0
USDCHF.i -1
EURGBP.i 1
GBPCHF.i -2
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD.i -2.6K
BTCUSD -70K
GBPNZD.i 747
CHFJPY.i -142
GBPJPY.i -123
EURJPY.i -313
NZDUSD.i -1
EURAUD.i -271
AUDJPY.i 252
USDJPY.i -270
USDCAD.i 7
GBPCAD.i 52
AUDNZD.i 194
GBPUSD.i -263
AUDUSD.i 64
NZDCAD.i 86
CADCHF.i 52
AUDCHF.i -84
NZDCHF.i -93
GBPAUD.i 574
CADJPY.i -188
EURUSD.i 99
AUDCAD.i -96
AU200 -39
USDCHF.i -58
EURGBP.i 85
GBPCHF.i -140
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +7.30 AUD
Pire transaction: -109 AUD
Gains consécutifs maximales: 11
Pertes consécutives maximales: 1
Bénéfice consécutif maximal: +18.22 AUD
Perte consécutive maximale: -9.16 AUD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "BlueberryMarkets-Live02" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

2025.10.10 04:14
A large drawdown may occur on the account again
