Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "RoboForex-ECN" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

I present to you a high-risk and highly profitable signal from a team of two traders. This trading strategy is based on a structural pattern and uses only volume and Fibonacci ratios, without the use of risky trading methods such as martingale or averaging. It offers maximum simplicity and reliability. Risk per trade is 10%, and the approximate number of trades per day is 1-5. Without compound interest, the expected monthly profitability is a 1-3x increase in the deposit.