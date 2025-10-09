SignauxSections
Shailesh Nanubhai Bagdai

SilentAISkyriss

Shailesh Nanubhai Bagdai
0 avis
1 semaine
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2025 -1%
SkyrissSecurities-Server
1:100
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
275
Bénéfice trades:
19 (6.90%)
Perte trades:
256 (93.09%)
Meilleure transaction:
5.80 USD
Pire transaction:
-3.32 USD
Bénéfice brut:
22.60 USD (3 448 pips)
Perte brute:
-73.78 USD (5 796 pips)
Gains consécutifs maximales:
5 (12.28 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
12.28 USD (5)
Ratio de Sharpe:
-0.21
Activité de trading:
100.00%
Charge de dépôt maximale:
4.68%
Dernier trade:
2 il y a des heures
Trades par semaine:
298
Temps de détention moyen:
32 minutes
Facteur de récupération:
-0.82
Longs trades:
165 (60.00%)
Courts trades:
110 (40.00%)
Facteur de profit:
0.31
Rendement attendu:
-0.19 USD
Bénéfice moyen:
1.19 USD
Perte moyenne:
-0.29 USD
Pertes consécutives maximales:
224 (-43.92 USD)
Perte consécutive maximale:
-43.92 USD (224)
Croissance mensuelle:
-1.01%
Algo trading:
81%
Prélèvement par solde:
Absolu:
62.69 USD
Maximal:
62.69 USD (1.25%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
1.23% (61.49 USD)
Par fonds propres:
0.53% (26.30 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
EURGBP. 38
GBPJPY. 26
NZDUSD. 23
AUDUSD. 22
EURCHF. 20
CHFJPY. 17
NZDJPY. 17
GBPUSD. 15
AUDCHF. 13
USDCHF. 10
GBPAUD. 9
NZDCHF. 9
AUDJPY. 8
EURAUD. 8
EURNZD. 8
USDJPY. 8
EURJPY. 7
GBPNZD. 6
USDCAD. 5
CADCHF. 5
EURUSD. 1
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
EURGBP. -10
GBPJPY. -5
NZDUSD. -10
AUDUSD. -9
EURCHF. -7
CHFJPY. 15
NZDJPY. -2
GBPUSD. -2
AUDCHF. -2
USDCHF. -2
GBPAUD. -2
NZDCHF. 0
AUDJPY. -2
EURAUD. -2
EURNZD. -3
USDJPY. -2
EURJPY. -2
GBPNZD. -2
USDCAD. -1
CADCHF. -1
EURUSD. 0
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
EURGBP. -465
GBPJPY. -386
NZDUSD. -819
AUDUSD. -716
EURCHF. -420
CHFJPY. 2.6K
NZDJPY. -134
GBPUSD. -101
AUDCHF. -77
USDCHF. -104
GBPAUD. -198
NZDCHF. 29
AUDJPY. -155
EURAUD. -141
EURNZD. -414
USDJPY. -244
EURJPY. -153
GBPNZD. -308
USDCAD. -66
CADCHF. -26
EURUSD. -11
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +5.80 USD
Pire transaction: -3 USD
Gains consécutifs maximales: 5
Pertes consécutives maximales: 224
Bénéfice consécutif maximal: +12.28 USD
Perte consécutive maximale: -43.92 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "SkyrissSecurities-Server" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Pas de données

Aucun avis
2025.10.09 20:54
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
SilentAISkyriss
30 USD par mois
-1%
0
0
USD
4.9K
USD
1
81%
275
6%
100%
0.30
-0.19
USD
1%
1:100
Copier

Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 5 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.