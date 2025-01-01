SignauxSections
404

Malheureusement, PF SYSTEM le signal est désactivé et indisponible

Le fournisseur a désactivé ce signal. Cependant, l'énorme base de données d'autres signaux et fournisseurs actifs reste à votre disposition. Sélectionnez le plus approprié, connectez-vous et laissez votre terminal copier les trades automatiquement.

Sélectionnez un nouveau signal

Vous pouvez consulter d'autres signaux de Karlo Wilson Vendiola:

EAFILTERGRID
Croissance
963%
Abonnés
0
Semaines
345
Trades
5710
Gagner
64%
Facteur de profit
1.99
DD max.
35%
THE GOLD DIGGER
Croissance
10%
Abonnés
0
Semaines
1
Trades
13
Gagner
53%
Facteur de profit
8.48
DD max.
2%

Ou sélectionnez parmi d'autres signaux 4 MetaTrader:

NeroSignal
Croissance
790%
Abonnés
16
Semaines
44
Trades
1518
Gagner
60%
Facteur de profit
1.43
DD max.
39%
Scalp IC Markets ECN
Croissance
5 704%
Abonnés
2
Semaines
321
Trades
1950
Gagner
72%
Facteur de profit
1.93
DD max.
38%
Gold pro
Croissance
1 923%
Abonnés
20
Semaines
34
Trades
724
Gagner
80%
Facteur de profit
2.10
DD max.
52%
Ronin47 8E AUDCAD Since July 2024 Set 2
Croissance
721%
Abonnés
10
Semaines
67
Trades
2933
Gagner
81%
Facteur de profit
3.57
DD max.
41%
MCA100
Croissance
1 164%
Abonnés
40
Semaines
99
Trades
285
Gagner
57%
Facteur de profit
1.69
DD max.
35%
Niguru GBP
Croissance
12 557%
Abonnés
0
Semaines
136
Trades
1149
Gagner
88%
Facteur de profit
2.55
DD max.
39%
MultiWay ICM
Croissance
488%
Abonnés
10
Semaines
91
Trades
815
Gagner
73%
Facteur de profit
1.87
DD max.
28%
ATong
Croissance
4 336%
Abonnés
1
Semaines
234
Trades
7819
Gagner
76%
Facteur de profit
1.54
DD max.
28%
KingFX AU
Croissance
13 378%
Abonnés
24
Semaines
184
Trades
3199
Gagner
76%
Facteur de profit
1.64
DD max.
52%
High frequency
Croissance
5 640%
Abonnés
1
Semaines
194
Trades
10025
Gagner
68%
Facteur de profit
1.60
DD max.
42%

Pas de signaux appropriés ?
Sélectionnez et abonnez-vous
à l'un des 2931 signaux disponibles
pour MetaTrader 4

L'abonné accepte tous les risques d'exécution lors de l’abonnement à un signal. Les statistiques historiques ne peuvent garantir aucune rentabilité dans le futur.