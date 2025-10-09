SignauxSections
Signaux / MetaTrader 4 / BurqaFX Gold Hunter
Alessandro Elvis Zen

BurqaFX Gold Hunter

Alessandro Elvis Zen
0 avis
8 semaines
0 / 0 USD
croissance depuis 2025 309%
UltimaMarkets-Live 2
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
943
Bénéfice trades:
771 (81.76%)
Perte trades:
172 (18.24%)
Meilleure transaction:
32.35 EUR
Pire transaction:
-13.63 EUR
Bénéfice brut:
1 265.44 EUR (86 216 pips)
Perte brute:
-642.58 EUR (59 957 pips)
Gains consécutifs maximales:
33 (26.09 EUR)
Bénéfice consécutif maximal:
49.63 EUR (20)
Ratio de Sharpe:
0.18
Activité de trading:
n/a
Charge de dépôt maximale:
0.00%
Dernier trade:
16 il y a des heures
Trades par semaine:
207
Temps de détention moyen:
17 minutes
Facteur de récupération:
17.22
Longs trades:
657 (69.67%)
Courts trades:
286 (30.33%)
Facteur de profit:
1.97
Rendement attendu:
0.66 EUR
Bénéfice moyen:
1.64 EUR
Perte moyenne:
-3.74 EUR
Pertes consécutives maximales:
4 (-36.18 EUR)
Perte consécutive maximale:
-36.18 EUR (4)
Croissance mensuelle:
164.79%
Algo trading:
100%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.00 EUR
Maximal:
36.18 EUR (6.38%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
8.96% (33.63 EUR)
Par fonds propres:
0.00% (0.00 EUR)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD+ 943
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD+ 710
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD+ 26K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +32.35 EUR
Pire transaction: -14 EUR
Gains consécutifs maximales: 20
Pertes consécutives maximales: 4
Bénéfice consécutif maximal: +26.09 EUR
Perte consécutive maximale: -36.18 EUR

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "UltimaMarkets-Live 2" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Pas de données


Aucun avis
