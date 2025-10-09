SignauxSections
Signaux / MetaTrader 5 / FredyFlamengo BTCUSD001
Fredy Putra Pratama

FredyFlamengo BTCUSD001

Fredy Putra Pratama
0 avis
Fiabilité
4 semaines
0 / 0 USD
croissance depuis 2025 46%
Tickmill-Live
1:500
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
42
Bénéfice trades:
26 (61.90%)
Perte trades:
16 (38.10%)
Meilleure transaction:
6.42 USD
Pire transaction:
-3.90 USD
Bénéfice brut:
41.38 USD (158 913 pips)
Perte brute:
-26.66 USD (107 840 pips)
Gains consécutifs maximales:
7 (11.83 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
11.83 USD (7)
Ratio de Sharpe:
0.19
Activité de trading:
0.00%
Charge de dépôt maximale:
0.00%
Dernier trade:
5 il y a des heures
Trades par semaine:
11
Temps de détention moyen:
39 secondes
Facteur de récupération:
1.49
Longs trades:
29 (69.05%)
Courts trades:
13 (30.95%)
Facteur de profit:
1.55
Rendement attendu:
0.35 USD
Bénéfice moyen:
1.59 USD
Perte moyenne:
-1.67 USD
Pertes consécutives maximales:
3 (-6.17 USD)
Perte consécutive maximale:
-6.17 USD (3)
Croissance mensuelle:
45.86%
Algo trading:
100%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.00 USD
Maximal:
9.86 USD (20.67%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
20.67% (9.86 USD)
Par fonds propres:
0.00% (0.00 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
BTCUSD 38
ETHUSD 3
US30 1
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
BTCUSD 16
ETHUSD -1
US30 0
20 40 60
20 40 60
20 40 60
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
BTCUSD 52K
ETHUSD -665
US30 50
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +6.42 USD
Pire transaction: -4 USD
Gains consécutifs maximales: 7
Pertes consécutives maximales: 3
Bénéfice consécutif maximal: +11.83 USD
Perte consécutive maximale: -6.17 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Tickmill-Live" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

ICMarketsSC-MT5-2
0.00 × 54
TradeMaxGlobal-Live
0.00 × 64
OxSecurities-Live
0.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-4
0.00 × 34
ActivTradesCorp-Server
0.00 × 1
PUPrime-Live
0.00 × 1
Exness-MT5Real12
0.00 × 2
ICMarketsEU-MT5-4
0.00 × 2
Exness-MT5Real
0.00 × 4
ICMarketsSC-MT5
0.00 × 3
TickmillEU-Live
0.00 × 2
Coinexx-Live
0.00 × 12
Pepperstone-MT5-Live01
0.00 × 1
Exness-MT5Real5
0.00 × 30
Exness-MT5Real31
0.56 × 50
BlackBullMarkets-Live
2.00 × 5
TickmillUK-Live
20.74 × 31
Tickmill-Live
21.41 × 13540
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
Aucun avis
2025.10.24 13:29
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.10.24 13:29
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.24 07:01
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:500 - 1:1000
2025.10.23 17:21
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.10.23 17:21
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.21 02:17
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.19 11:09
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.55% of days out of 22 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.19 09:59
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.55% of days out of 22 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.19 08:59
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.55% of days out of 22 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.17 07:11
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.10.09 18:45
High risk of negative slippage when copying deals
2025.10.09 18:45
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.09 18:45
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire