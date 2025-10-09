- Croissance
- Solde
- Fonds propres
- Prélèvement
Trades:
13
Bénéfice trades:
13 (100.00%)
Perte trades:
0 (0.00%)
Meilleure transaction:
127.57 RUR
Pire transaction:
0.00 RUR
Bénéfice brut:
611.26 RUR (798 pips)
Perte brute:
0.00 RUR
Gains consécutifs maximales:
13 (611.26 RUR)
Bénéfice consécutif maximal:
611.26 RUR (13)
Ratio de Sharpe:
1.47
Activité de trading:
96.69%
Charge de dépôt maximale:
90.40%
Dernier trade:
3 il y a des minutes
Trades par semaine:
28
Temps de détention moyen:
14 minutes
Facteur de récupération:
0.00
Longs trades:
10 (76.92%)
Courts trades:
3 (23.08%)
Facteur de profit:
n/a
Rendement attendu:
47.02 RUR
Bénéfice moyen:
47.02 RUR
Perte moyenne:
0.00 RUR
Pertes consécutives maximales:
0 (0.00 RUR)
Perte consécutive maximale:
0.00 RUR (0)
Algo trading:
0%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.00 RUR
Maximal:
0.00 RUR (0.00%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
0.00% (0.00 RUR)
Par fonds propres:
17.61% (445.28 RUR)
Distribution
|Symbole
|Transactions
|Sell
|Buy
|GBPUSD
|5
|EURUSD
|5
|USDJPY
|3
|
1 2 3 4 5
|
1 2 3 4 5
|
1 2 3 4 5
|Symbole
|Bénéfice brut, USD
|Perte, USD
|Profit, USD
|GBPUSD
|4
|EURUSD
|4
|USDJPY
|1
|
1 2 3 4 5
|
1 2 3 4 5
|
1 2 3 4 5
|Symbole
|Bénéfice brut, pips
|Perte, pips
|Profit, pips
|GBPUSD
|328
|EURUSD
|317
|USDJPY
|153
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
- Charge de dépôt
- Prélèvement
Meilleure transaction: +127.57 RUR
Pire transaction: -0 RUR
Gains consécutifs maximales: 13
Pertes consécutives maximales: 0
Bénéfice consécutif maximal: +611.26 RUR
Perte consécutive maximale: -0.00 RUR
Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Existrade-WForex Server" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.
|
ICMarketsEU-MT5-2
|0.00 × 2
|
SicherMayorLtd-Server
|0.00 × 2
|
ICMarkets-MT5-2
|0.00 × 2
|
TickmillUK-Live
|0.81 × 26
|
FIBOGroup-MT5 Server
|1.13 × 8
|
Exness-MT5Real11
|1.33 × 6
|
PacificUnionLLC-Live
|1.40 × 5
|
ForexTimeFXTM-Live01
|1.56 × 121
|
ACYSecurities-Live
|2.00 × 2
|
Axiory-Live
|2.00 × 2
|
RannForex-Server
|2.45 × 22
|
ZeroMarkets-Live-1
|2.50 × 2
|
XMTrading-MT5 3
|2.60 × 5
|
MilliyFXGlobal-Server
|2.74 × 38
|
Tickmill-Live
|2.83 × 75
|
TriveFinancial-MT5Live-2
|2.90 × 62
|
Alpari-MT5
|3.11 × 194
|
Tradeview-Live
|3.25 × 8
|
BlueberryMarkets-Live
|3.27 × 22
|
RoboForex-ECN
|3.34 × 163
|
Exness-MT5Real7
|3.38 × 32
|
ICMarketsSC-MT5
|3.39 × 354
|
Darwinex-Live
|3.50 × 8
|
GOMarketsMU-Live
|3.50 × 2
|
FusionMarkets-Live
|3.57 × 204
36 plus...Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
Aucun avis
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
1000 USD par mois
31%
0
0
USD
USD
2.6K
RUR
RUR
1
0%
13
100%
97%
n/a
47.02
RUR
RUR
18%
1:500