Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "MaxrichGroup-Real" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Exness-Real29 0.00 × 3 GhanaFX-Main 0.00 × 1 ICMarketsSC-Live12 0.00 × 1 Hadwins-Global Trader 0.00 × 2 Deltastock-Live 0.00 × 1 RoboForex-Prime 0.00 × 3 QTrade-Classic Server 0.00 × 1 FXNet-Real 0.00 × 1 AM-UK-Live 0.00 × 2 CollectiveFX-LIVE1 0.00 × 1 TradeNation-LiveBravo 0.00 × 1 FXTG-Main Server 1 0.00 × 1 Alpari-PRO 0.00 × 1 ICMarketsSC-Live25 0.00 × 1 PHP-LiveLiquidity1 0.00 × 7 CoreLiquidity-Real 1 0.00 × 4 ICMarkets-Live03 0.00 × 2 FXOpenAU-ECN Live Server 0.00 × 2 HFMarketsEurope-Live Server2 0.00 × 1 Pepperstone-Demo01 0.00 × 2 AlSalamBank-Live 0.00 × 3 Darwinex-LiveUK 0.00 × 4 QTrade-Server 0.00 × 2 AdmiralMarkets-Live 0.00 × 1 ACCORDUS-Server 0.00 × 1 311 plus... Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire Pour voir les trades en temps réel, veuillezou