Signaux / MetaTrader 4 / Ian Seadanya
Rakhman Kustiana

Ian Seadanya

Rakhman Kustiana
0 avis
136 semaines
0 / 0 USD
0%
MaxrichGroup-Real
1:200
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
196
Bénéfice trades:
90 (45.91%)
Perte trades:
106 (54.08%)
Meilleure transaction:
31.07 USD
Pire transaction:
-102.08 USD
Bénéfice brut:
666.72 USD (65 535 pips)
Perte brute:
-919.43 USD (76 809 pips)
Gains consécutifs maximales:
9 (45.59 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
75.39 USD (8)
Ratio de Sharpe:
-0.10
Activité de trading:
n/a
Charge de dépôt maximale:
0.00%
Dernier trade:
43 il y a quelques jours
Trades par semaine:
0
Temps de détention moyen:
1 jour
Facteur de récupération:
-0.97
Longs trades:
103 (52.55%)
Courts trades:
93 (47.45%)
Facteur de profit:
0.73
Rendement attendu:
-1.29 USD
Bénéfice moyen:
7.41 USD
Perte moyenne:
-8.67 USD
Pertes consécutives maximales:
8 (-57.34 USD)
Perte consécutive maximale:
-123.49 USD (3)
Croissance mensuelle:
0.00%
Prévision annuelle:
0.00%
Algo trading:
0%
Prélèvement par solde:
Absolu:
252.71 USD
Maximal:
261.11 USD (84.67%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
0.00% (0.00 USD)
Par fonds propres:
0.00% (0.00 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD 62
GBPUSD 28
GBPJPY 23
EURUSD 18
USDJPY 15
CADJPY 11
CHFJPY 10
NZDJPY 6
USDCAD 5
EURJPY 5
AUDUSD 4
NZDUSD 3
AUDJPY 3
EURNZD 2
EURGBP 1
20 40 60
20 40 60
20 40 60
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD -207
GBPUSD -9
GBPJPY -4
EURUSD 19
USDJPY -33
CADJPY -19
CHFJPY -5
NZDJPY 6
USDCAD 0
EURJPY -8
AUDUSD 9
NZDUSD 5
AUDJPY -8
EURNZD -7
EURGBP 10
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD -9.9K
GBPUSD -1.1K
GBPJPY 774
EURUSD 2K
USDJPY -2.9K
CADJPY -1.6K
CHFJPY 398
NZDJPY 2K
USDCAD -16
EURJPY -789
AUDUSD 1.2K
NZDUSD -77
AUDJPY -975
EURNZD -650
EURGBP 370
20K 40K 60K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +31.07 USD
Pire transaction: -102 USD
Gains consécutifs maximales: 8
Pertes consécutives maximales: 3
Bénéfice consécutif maximal: +45.59 USD
Perte consécutive maximale: -57.34 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "MaxrichGroup-Real" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Exness-Real29
0.00 × 3
GhanaFX-Main
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live12
0.00 × 1
Hadwins-Global Trader
0.00 × 2
Deltastock-Live
0.00 × 1
RoboForex-Prime
0.00 × 3
QTrade-Classic Server
0.00 × 1
FXNet-Real
0.00 × 1
AM-UK-Live
0.00 × 2
CollectiveFX-LIVE1
0.00 × 1
TradeNation-LiveBravo
0.00 × 1
FXTG-Main Server 1
0.00 × 1
Alpari-PRO
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live25
0.00 × 1
PHP-LiveLiquidity1
0.00 × 7
CoreLiquidity-Real 1
0.00 × 4
ICMarkets-Live03
0.00 × 2
FXOpenAU-ECN Live Server
0.00 × 2
HFMarketsEurope-Live Server2
0.00 × 1
Pepperstone-Demo01
0.00 × 2
AlSalamBank-Live
0.00 × 3
Darwinex-LiveUK
0.00 × 4
QTrade-Server
0.00 × 2
AdmiralMarkets-Live
0.00 × 1
ACCORDUS-Server
0.00 × 1
311 plus...
Aucun avis
2025.10.09 14:35
Trading operations on the account were performed for only 109 days. This comprises 11.45% of days out of the 952 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.09 14:35
No trading activity detected on the Signal's account for the last 43 days
