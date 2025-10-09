SignauxSections
Bi Zhou

Shufe2007

Bi Zhou
0 avis
Fiabilité
26 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 600 USD par mois
croissance depuis 2025 -99%
VTMarkets-Live
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
288
Bénéfice trades:
108 (37.50%)
Perte trades:
180 (62.50%)
Meilleure transaction:
84.28 USD
Pire transaction:
-73.02 USD
Bénéfice brut:
612.70 USD (29 082 pips)
Perte brute:
-735.15 USD (59 774 pips)
Gains consécutifs maximales:
10 (25.25 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
224.54 USD (4)
Ratio de Sharpe:
-0.08
Activité de trading:
100.00%
Charge de dépôt maximale:
3.84%
Dernier trade:
19 il y a des minutes
Trades par semaine:
38
Temps de détention moyen:
1 heure
Facteur de récupération:
-0.24
Longs trades:
163 (56.60%)
Courts trades:
125 (43.40%)
Facteur de profit:
0.83
Rendement attendu:
-0.43 USD
Bénéfice moyen:
5.67 USD
Perte moyenne:
-4.08 USD
Pertes consécutives maximales:
10 (-193.49 USD)
Perte consécutive maximale:
-315.09 USD (7)
Croissance mensuelle:
-67.37%
Prévision annuelle:
-100.00%
Algo trading:
99%
Prélèvement par solde:
Absolu:
438.52 USD
Maximal:
514.64 USD (114.08%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
99.34% (514.64 USD)
Par fonds propres:
1.32% (16.52 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD-ECN 245
AUDUSD-ECN 3
GBPUSD-ECN 3
USDCAD-ECN 3
NZDUSD-ECN 3
EURCHF-ECN 2
NZDCAD-ECN 2
AUDNZD-ECN 2
GBPCHF-ECN 2
CADCHF-ECN 2
GBPNZD-ECN 2
GBPCAD-ECN 2
EURSGD-ECN 2
EURGBP-ECN 2
EURUSD-ECN 2
TSLA 2
USDCNH-ECN 1
GBPSGD-ECN 1
AUDSGD-ECN 1
NZDSGD-ECN 1
EURNZD-ECN 1
EURCAD-ECN 1
EURAUD-ECN 1
NZDCHF-ECN 1
USDSGD-ECN 1
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD-ECN -131
AUDUSD-ECN 0
GBPUSD-ECN 0
USDCAD-ECN -7
NZDUSD-ECN -5
EURCHF-ECN 0
NZDCAD-ECN 0
AUDNZD-ECN 1
GBPCHF-ECN 0
CADCHF-ECN 1
GBPNZD-ECN 6
GBPCAD-ECN 2
EURSGD-ECN 2
EURGBP-ECN 1
EURUSD-ECN 0
TSLA 17
USDCNH-ECN -2
GBPSGD-ECN 0
AUDSGD-ECN 0
NZDSGD-ECN -10
EURNZD-ECN 0
EURCAD-ECN 0
EURAUD-ECN 0
NZDCHF-ECN 0
USDSGD-ECN 0
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD-ECN -34K
AUDUSD-ECN 62
GBPUSD-ECN 27
USDCAD-ECN -453
NZDUSD-ECN -459
EURCHF-ECN 45
NZDCAD-ECN 42
AUDNZD-ECN 110
GBPCHF-ECN 56
CADCHF-ECN 86
GBPNZD-ECN 500
GBPCAD-ECN 165
EURSGD-ECN 152
EURGBP-ECN 117
EURUSD-ECN 42
TSLA 3.3K
USDCNH-ECN 220
GBPSGD-ECN 100
AUDSGD-ECN 20
NZDSGD-ECN -624
EURNZD-ECN 31
EURCAD-ECN 25
EURAUD-ECN 21
NZDCHF-ECN 41
USDSGD-ECN 32
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +84.28 USD
Pire transaction: -73 USD
Gains consécutifs maximales: 4
Pertes consécutives maximales: 7
Bénéfice consécutif maximal: +25.25 USD
Perte consécutive maximale: -193.49 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "VTMarkets-Live" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Pas de données

Aucun avis
2025.10.09 15:35
A large drawdown may occur on the account again
2025.10.09 14:35
Trading operations on the account were performed for only 7 days. This comprises 3.95% of days out of the 177 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.09 14:35
80% of trades performed within 3 days. This comprises 1.69% of days out of the 177 days of the signal's entire lifetime.
