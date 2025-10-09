80% des transactions effectuées en 3 jours. Cela comprend 1.69% des jours parmi les 177 jours de toute la durée de vie du signal.

Les opérations de trading sur le compte n'ont été effectuées que pendant 7 jours. Cela comprend 3.95% des jours parmi les 177 jours de toute la durée de vie du signal.