Signaux / MetaTrader 4 / FXPulse 2
Mehmet Eser

FXPulse 2

Mehmet Eser
0 avis
Fiabilité
1 semaine
0 / 0 USD
Copie pour 32 USD par mois
croissance depuis 2025 3%
MonetaMarkets-Live01
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
14
Bénéfice trades:
14 (100.00%)
Perte trades:
0 (0.00%)
Meilleure transaction:
247.00 USD
Pire transaction:
0.00 USD
Bénéfice brut:
907.19 USD (32 450 pips)
Perte brute:
0.00 USD
Gains consécutifs maximales:
14 (907.19 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
907.19 USD (14)
Ratio de Sharpe:
0.89
Activité de trading:
98.96%
Charge de dépôt maximale:
3.63%
Dernier trade:
5 il y a des minutes
Trades par semaine:
28
Temps de détention moyen:
2 heures
Facteur de récupération:
0.00
Longs trades:
0 (0.00%)
Courts trades:
14 (100.00%)
Facteur de profit:
n/a
Rendement attendu:
64.80 USD
Bénéfice moyen:
64.80 USD
Perte moyenne:
0.00 USD
Pertes consécutives maximales:
0 (0.00 USD)
Perte consécutive maximale:
0.00 USD (0)
Algo trading:
0%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.00 USD
Maximal:
0.00 USD (0.00%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
0.00% (0.00 USD)
Par fonds propres:
3.42% (1 025.43 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD 5
XAGUSD 3
GBPUSD 2
DJ30 1
AUDUSD 1
NAS100 1
EURUSD 1
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD 430
XAGUSD 364
GBPUSD 59
DJ30 22
AUDUSD 10
NAS100 11
EURUSD 10
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD 7.2K
XAGUSD 1.5K
GBPUSD 923
DJ30 15K
AUDUSD 347
NAS100 7.3K
EURUSD 342
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +247.00 USD
Pire transaction: -0 USD
Gains consécutifs maximales: 14
Pertes consécutives maximales: 0
Bénéfice consécutif maximal: +907.19 USD
Perte consécutive maximale: -0.00 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "MonetaMarkets-Live01" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

ICMarketsSC-Live14
0.78 × 18
ICMarketsSC-Live19
2.00 × 2
ICMarketsSC-Live22
2.00 × 1
ICMarketsSC-Live18
5.50 × 2
DooFintech-Live 5
8.28 × 336
TradeMaxGlobal-Live5
11.00 × 2
TradeMaxGlobal-Live10
12.00 × 1
FusionMarkets-Live 2
12.00 × 1
BlackBullMarkets-Live
12.00 × 1
XMGlobal-Real 24
13.33 × 3
TradeMaxGlobal-Live12
15.89 × 9
TitanFX-06
16.54 × 13
PlexyTrade-Live
19.00 × 1
Axi-US15-Live
21.00 × 1
ICMarketsSC-Live24
27.00 × 1
Aucun avis
2025.10.09 14:35
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.09 12:26
Low trading activity - only 1 trades detected in the last month
2025.10.09 12:26
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.09 12:26
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 4 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.