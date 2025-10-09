Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "MonetaMarkets-Live01" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

ICMarketsSC-Live14 1.00 × 14 ICMarketsSC-Live22 2.00 × 1 ICMarketsSC-Live19 4.00 × 1 DooFintech-Live 5 8.28 × 336 ICMarketsSC-Live18 11.00 × 1 FusionMarkets-Live 2 12.00 × 1 BlackBullMarkets-Live 12.00 × 1 TradeMaxGlobal-Live5 12.00 × 1 TradeMaxGlobal-Live12 12.43 × 7 TitanFX-06 18.14 × 7 PlexyTrade-Live 19.00 × 1 ICMarketsSC-Live24 27.00 × 1 s'identifier ou S'inscrire Pour voir les trades en temps réel, veuillezou