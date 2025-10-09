Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Exness-Real" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

InstaForex-Cent2.com 0.00 × 1 ICMarkets-Live05 0.00 × 2 Tickmill-Live02 0.00 × 1 Pepperstone-Edge11 0.00 × 1 BlackBullMarkets-Live 0.00 × 2 ICMarkets-Live10 0.00 × 1 Axi-US09-Live 0.00 × 2 Axi-US02-Live 0.00 × 6 ICMarketsSC-Live06 0.00 × 4 ICMarketsSC-Live19 0.00 × 2 AAFX-Real 0.00 × 4 XMTrading-Real 45 0.00 × 1 ICMarketsSC-Live16 0.00 × 23 TradersGlobalGroup-Live 2 0.00 × 1 OneFinancialMarkets-US11-Live 0.00 × 1 ICMarketsSC-Live03 0.00 × 1 IMMFX-Real 0.00 × 3 EquitiGroup-Live 0.00 × 1 FBS-Real-5 0.00 × 2 VantageInternational-Live 3 0.00 × 1 ICMarketsSC-Live07 0.00 × 7 ICMarketsSC-Live27 0.00 × 1 FusionMarkets-Live 2 0.00 × 1 TickmillUK-Live03 0.00 × 1 Tickmill-Live 0.00 × 8 138 plus... Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire Pour voir les trades en temps réel, veuillezou