Yakup Rahmi Kaval

EURUSD GBPUSD

Yakup Rahmi Kaval
0 avis
Fiabilité
6 semaines
0 / 0 USD
croissance depuis 2025 172%
Tickmill-Live
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
139
Bénéfice trades:
113 (81.29%)
Perte trades:
26 (18.71%)
Meilleure transaction:
395.68 EUR
Pire transaction:
-209.78 EUR
Bénéfice brut:
10 281.92 EUR (17 751 pips)
Perte brute:
-1 999.69 EUR (4 309 pips)
Gains consécutifs maximales:
17 (1 999.28 EUR)
Bénéfice consécutif maximal:
1 999.28 EUR (17)
Ratio de Sharpe:
0.65
Activité de trading:
0.00%
Charge de dépôt maximale:
0.00%
Dernier trade:
2 il y a des heures
Trades par semaine:
27
Temps de détention moyen:
15 heures
Facteur de récupération:
10.08
Longs trades:
52 (37.41%)
Courts trades:
87 (62.59%)
Facteur de profit:
5.14
Rendement attendu:
59.58 EUR
Bénéfice moyen:
90.99 EUR
Perte moyenne:
-76.91 EUR
Pertes consécutives maximales:
5 (-814.33 EUR)
Perte consécutive maximale:
-814.33 EUR (5)
Croissance mensuelle:
156.80%
Algo trading:
0%
Prélèvement par solde:
Absolu:
1.48 EUR
Maximal:
821.62 EUR (9.20%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
6.94% (820.38 EUR)
Par fonds propres:
0.00% (0.00 EUR)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
GBPUSD 69
EURUSD 68
XAUUSD 2
20 40 60
20 40 60
20 40 60
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
GBPUSD 6.6K
EURUSD 2.9K
XAUUSD -2
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
GBPUSD 9.7K
EURUSD 3.9K
XAUUSD -201
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +395.68 EUR
Pire transaction: -210 EUR
Gains consécutifs maximales: 17
Pertes consécutives maximales: 5
Bénéfice consécutif maximal: +1 999.28 EUR
Perte consécutive maximale: -814.33 EUR

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Tickmill-Live" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Exness-MT5Real7
0.00 × 33
ValutradesSeychelles-Live
0.00 × 5
VTindex-MT5
0.00 × 4
Darwinex-Live
0.00 × 1
Axiory-Live
0.30 × 33
ICMarkets-MT5
0.33 × 3
GoMarkets-Live
0.36 × 14
ForexTimeFXTM-Live01
0.44 × 62
Exness-MT5Real9
0.48 × 27
itexsys-Platform
0.50 × 2
AlpariEvrasia-Real01
0.50 × 2
AronGroups-Server
0.57 × 7
TickmillEU-Live
0.67 × 3
Exness-MT5Real8
0.72 × 555
DooTechnology-Live
0.75 × 269
FxPro-MT5 Live02
0.83 × 71
VTMarkets-Live
1.00 × 2
Markets.com-Live
1.00 × 1
VantageInternational-Live 4
1.00 × 2
Exness-MT5Real12
1.02 × 58
Pepperstone-MT5-Live01
1.04 × 174
OctaFX-Real2
1.07 × 29
Hankotrade-Live
1.20 × 5
GOMarketsMU-Live
1.26 × 39
FusionMarkets-Live
1.26 × 155
EURUSD GBPUSD özel sinyaller
Aucun avis
2025.10.09 10:25
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.09 09:48
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
