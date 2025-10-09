- Croissance
|Symbole
|Transactions
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|52
|EURUSD
|5
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|Symbole
|Bénéfice brut, USD
|Perte, USD
|Profit, USD
|XAUUSD
|170
|EURUSD
|-1
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Symbole
|Bénéfice brut, pips
|Perte, pips
|Profit, pips
|XAUUSD
|12K
|EURUSD
|-66
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Charge de dépôt
- Prélèvement
Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "VantageInternational-Live 10" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.
|
VantageInternational-Live 6
|0.00 × 1
🏆 BestGoldTrades - Maîtrisez le Marché de l'Or avec 93% de Win Rate
Prêt à transformer votre trading ? BestGoldTrades est votre porte d'entrée vers le marché le plus lucratif : l'or (XAU/USD). Avec un taux de réussite prouvé de 93% et des stratégies testées, ce canal de signaux vous permet de copier automatiquement les trades gagnants directement sur votre MT5.
✨ Pourquoi choisir BestGoldTrades ?
- 📈 Taux de réussite prouvé de 93%
- 💎 Spécialisation en XAU/USD (95% des trades)
- 🎯 Gestion des risques contrôlée et professionnelle
- ⚡ Signaux automatiques en temps réel
- 💰 Potentiel de profits significatifs
Exigences recommandées :
- Capital initial : 500 $ - 1 000 $ USD (minimum 400 $, risque plus élevé)
- Effet de levier suggéré : 1:300 - 1:500
- Plateforme : MetaTrader 5
Connectez votre compte MT5 aujourd'hui et commencez à copier des trades haute performance. Le marché de l'or vous attend avec des opportunités illimitées. Votre succès financier est à un clic !
Avertissement
⚠️ AVERTISSEMENT
Le trading du forex, des métaux précieux et des CFD comporte un niveau de risque élevé et peut ne pas convenir à tous les investisseurs. Vous reconnaissez et acceptez que :
- Vous êtes entièrement responsable de vos propres décisions d'investissement
- Vous devez contrôler et gérer votre propre risque à tout moment
- Les performances passées ne garantissent pas les résultats futurs
- Vous pouvez perdre une partie ou la totalité de votre capital investi
- L'opérateur du canal BestGoldTrades n'est PAS responsable de toute perte ou dommage financier
- Vous ne devez trader qu'avec un capital que vous pouvez vous permettre de perdre
- Il est recommandé de demander des conseils financiers indépendants avant de trader
En connectant votre compte et en copiant ces signaux, vous acceptez l'entière responsabilité des résultats de vos trades. Ce service ne constitue PAS un conseil en investissement.
