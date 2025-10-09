SignauxSections
Signaux / MetaTrader 4 / BTC MINER 165 ULTIMA
Miftakhul Huda

BTC MINER 165 ULTIMA

Miftakhul Huda
0 avis
1 semaine
0 / 0 USD
croissance depuis 2025 19%
UltimaMarkets-Live 2
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
951
Bénéfice trades:
427 (44.90%)
Perte trades:
524 (55.10%)
Meilleure transaction:
11.25 USD
Pire transaction:
-6.66 USD
Bénéfice brut:
645.66 USD (3 222 977 pips)
Perte brute:
-627.24 USD (3 127 719 pips)
Gains consécutifs maximales:
5 (9.15 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
11.25 USD (1)
Ratio de Sharpe:
0.02
Activité de trading:
n/a
Charge de dépôt maximale:
0.00%
Dernier trade:
7 il y a des heures
Trades par semaine:
951
Temps de détention moyen:
2 minutes
Facteur de récupération:
0.51
Longs trades:
488 (51.31%)
Courts trades:
463 (48.69%)
Facteur de profit:
1.03
Rendement attendu:
0.02 USD
Bénéfice moyen:
1.51 USD
Perte moyenne:
-1.20 USD
Pertes consécutives maximales:
7 (-9.66 USD)
Perte consécutive maximale:
-9.66 USD (7)
Croissance mensuelle:
18.88%
Algo trading:
100%
Prélèvement par solde:
Absolu:
28.31 USD
Maximal:
36.40 USD (33.68%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
33.68% (36.40 USD)
Par fonds propres:
0.00% (0.00 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
BTCUSD+ 951
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
BTCUSD+ 18
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
BTCUSD+ 95K
2M 4M 6M
2M 4M 6M
2M 4M 6M
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +11.25 USD
Pire transaction: -7 USD
Gains consécutifs maximales: 1
Pertes consécutives maximales: 7
Bénéfice consécutif maximal: +9.15 USD
Perte consécutive maximale: -9.66 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "UltimaMarkets-Live 2" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Aucun avis
2025.10.09 07:38
High risk of negative slippage when copying deals
2025.10.09 07:38
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.09 07:38
Too frequent deals may negatively impact copying results
