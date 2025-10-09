Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "ICMarketsSC-MT5-2" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Trading approach is fully based on price action analysis, emphasizing a strong risk-to-reward ratio and a solid win rate. With three years of dedicated experience in the forex markets, risk management remains a top priority—each trade risks a maximum of 2%, while total drawdown is strictly limited to 30% of account capital. The primary objective is to deliver steady, incremental growth day by day, focusing on consistency and capital preservation for long-term results. Subscribers are encouraged to review performance history and practice sensible risk settings.

