- Croissance
- Solde
- Fonds propres
- Prélèvement
Trades:
148
Bénéfice trades:
67 (45.27%)
Perte trades:
81 (54.73%)
Meilleure transaction:
16.18 GBP
Pire transaction:
-5.09 GBP
Bénéfice brut:
175.20 GBP (94 610 pips)
Perte brute:
-177.69 GBP (83 560 pips)
Gains consécutifs maximales:
22 (13.81 GBP)
Bénéfice consécutif maximal:
41.94 GBP (8)
Ratio de Sharpe:
0.00
Activité de trading:
53.18%
Charge de dépôt maximale:
59.99%
Dernier trade:
1 une minute avant
Trades par semaine:
97
Temps de détention moyen:
5 minutes
Facteur de récupération:
-0.03
Longs trades:
54 (36.49%)
Courts trades:
94 (63.51%)
Facteur de profit:
0.99
Rendement attendu:
-0.02 GBP
Bénéfice moyen:
2.61 GBP
Perte moyenne:
-2.19 GBP
Pertes consécutives maximales:
15 (-33.55 GBP)
Perte consécutive maximale:
-33.55 GBP (15)
Croissance mensuelle:
-1.25%
Algo trading:
0%
Prélèvement par solde:
Absolu:
11.62 GBP
Maximal:
72.76 GBP (26.92%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
26.92% (72.76 GBP)
Par fonds propres:
1.40% (3.26 GBP)
Distribution
|Symbole
|Transactions
|Sell
|Buy
|DE40
|148
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Symbole
|Bénéfice brut, USD
|Perte, USD
|Profit, USD
|DE40
|-3
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Symbole
|Bénéfice brut, pips
|Perte, pips
|Profit, pips
|DE40
|11K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Charge de dépôt
- Prélèvement
Meilleure transaction: +16.18 GBP
Pire transaction: -5 GBP
Gains consécutifs maximales: 8
Pertes consécutives maximales: 15
Bénéfice consécutif maximal: +13.81 GBP
Perte consécutive maximale: -33.55 GBP
Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "ICMarketsSC-MT5-2" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.
|
ICMarketsEU-MT5-2
|0.00 × 5
|
ICMarketsEU-MT5-4
|0.00 × 2
|
ICMarkets-MT5-4
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-MT5-4
|6.76 × 37
|
ICMarketsSC-MT5
|14.13 × 6570
|
ICMarketsSC-MT5-2
|14.64 × 41211
Trading approach is fully based on price action analysis, emphasizing a strong risk-to-reward ratio and a solid win rate. With three years of dedicated experience in the forex markets, risk management remains a top priority—each trade risks a maximum of 2%, while total drawdown is strictly limited to 30% of account capital. The primary objective is to deliver steady, incremental growth day by day, focusing on consistency and capital preservation for long-term results. Subscribers are encouraged to review performance history and practice sensible risk settings.
Aucun avis
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
30 USD par mois
-1%
0
0
USD
USD
215
GBP
GBP
2
0%
148
45%
53%
0.98
-0.02
GBP
GBP
27%
1:200