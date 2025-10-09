SignauxSections
Signaux / MetaTrader 4 / Social Exness 30
Anh Dung Phung

Social Exness 30

Anh Dung Phung
0 avis
Fiabilité
3 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 300 USD par mois
croissance depuis 2025 87%
Exness-Real
1:200
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
69
Bénéfice trades:
32 (46.37%)
Perte trades:
37 (53.62%)
Meilleure transaction:
690.18 USD
Pire transaction:
-79.51 USD
Bénéfice brut:
4 451.33 USD (3 586 215 pips)
Perte brute:
-1 262.87 USD (915 593 pips)
Gains consécutifs maximales:
8 (589.88 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
1 355.25 USD (5)
Ratio de Sharpe:
0.38
Activité de trading:
100.00%
Charge de dépôt maximale:
7.18%
Dernier trade:
1 une heure avant
Trades par semaine:
41
Temps de détention moyen:
1 jour
Facteur de récupération:
8.65
Longs trades:
69 (100.00%)
Courts trades:
0 (0.00%)
Facteur de profit:
3.52
Rendement attendu:
46.21 USD
Bénéfice moyen:
139.10 USD
Perte moyenne:
-34.13 USD
Pertes consécutives maximales:
6 (-202.23 USD)
Perte consécutive maximale:
-216.05 USD (4)
Croissance mensuelle:
87.07%
Prévision annuelle:
1 056.47%
Algo trading:
100%
Prélèvement par solde:
Absolu:
112.73 USD
Maximal:
368.64 USD (5.59%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
5.58% (368.64 USD)
Par fonds propres:
0.00% (0.00 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
BTCUSD 20
XAUUSD 19
USTEC 18
USDJPY 12
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
BTCUSD 1.7K
XAUUSD 1K
USTEC -67
USDJPY 597
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
BTCUSD 2.2M
XAUUSD 441K
USTEC 24K
USDJPY 4.3K
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +690.18 USD
Pire transaction: -80 USD
Gains consécutifs maximales: 5
Pertes consécutives maximales: 4
Bénéfice consécutif maximal: +589.88 USD
Perte consécutive maximale: -202.23 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Exness-Real" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

PrimeXM-LiveUS
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live03
0.00 × 1
OneFinancialMarkets-US11-Live
0.00 × 1
FBS-Real-5
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live07
0.00 × 7
ICMarketsSC-Live10
0.00 × 1
Axi-US12-Live
0.00 × 1
FusionMarkets-Live 2
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live24
0.00 × 4
XMTrading-Real 45
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live19
0.00 × 2
BlackBullMarkets-Live
0.00 × 1
CedarLLC-Real2
0.00 × 1
LiteFinance-ECN.com
0.00 × 1
VantageInternational-Live 9
0.00 × 4
Exness-Real18
0.00 × 2
Exness-Real24
0.00 × 2
ExnessKE-Real20
0.00 × 1
TradeMaxGlobal-Live5
0.00 × 1
LiteFinanceVC-Live-03
0.00 × 2
Axi-US16-Live
0.00 × 1
Capital.com-Real
0.00 × 5
LiteFinanceVC-Live-04
0.00 × 29
ICTrading-Live29
0.00 × 21
Axi-US09-Live
0.00 × 2
216 plus...
Aucun avis
2025.10.09 06:38
Share of trading days is too low
2025.10.09 06:38
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.10.09 06:38
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.09 06:38
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.09 05:28
Trading operations on the account were performed for only 15 days. This comprises 8.88% of days out of the 169 days of the signal's entire lifetime.
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
Social Exness 30
300 USD par mois
87%
0
0
USD
6.9K
USD
3
100%
69
46%
100%
3.52
46.21
USD
6%
1:200
