Signaux / MetaTrader 5 / Gold 13689
Tran Xuan Bach

Gold 13689

Tran Xuan Bach
0 avis
Fiabilité
1 semaine
0 / 0 USD
croissance depuis 2025 334%
Exness-MT5Real31
1:200
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
54
Bénéfice trades:
46 (85.18%)
Perte trades:
8 (14.81%)
Meilleure transaction:
38.61 USD
Pire transaction:
-16.77 USD
Bénéfice brut:
330.54 USD (224 918 pips)
Perte brute:
-38.43 USD (21 556 pips)
Gains consécutifs maximales:
13 (75.44 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
119.88 USD (9)
Ratio de Sharpe:
0.55
Activité de trading:
0.00%
Charge de dépôt maximale:
0.00%
Dernier trade:
4 il y a des heures
Trades par semaine:
54
Temps de détention moyen:
57 minutes
Facteur de récupération:
17.42
Longs trades:
12 (22.22%)
Courts trades:
42 (77.78%)
Facteur de profit:
8.60
Rendement attendu:
5.41 USD
Bénéfice moyen:
7.19 USD
Perte moyenne:
-4.80 USD
Pertes consécutives maximales:
2 (-7.33 USD)
Perte consécutive maximale:
-16.77 USD (1)
Croissance mensuelle:
334.00%
Algo trading:
0%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.00 USD
Maximal:
16.77 USD (6.79%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
6.79% (16.77 USD)
Par fonds propres:
0.00% (0.00 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD 54
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD 292
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD 203K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +38.61 USD
Pire transaction: -17 USD
Gains consécutifs maximales: 9
Pertes consécutives maximales: 1
Bénéfice consécutif maximal: +75.44 USD
Perte consécutive maximale: -7.33 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Exness-MT5Real31" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Exness-MT5Real
0.00 × 3
Exness-MT5Real31
0.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-4
0.00 × 4
Exness-MT5Real15
12.55 × 86
Vietnamese

Tín hiệu rủi ro cao, Trade vui vẻ  để kiếm cốc trà đá hàng ngày.

Nếu bạn hứng thú có thể thao khảo link dưới (không chênh lệch, không trượt giá,... ):

https://social-trading.exness.com/strategy/227923215

Aucun avis
2025.10.09 05:28
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.10.09 05:28
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.09 04:28
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.09 04:28
Too frequent deals may negatively impact copying results
