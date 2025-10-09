SignauxSections
Signaux / MetaTrader 5 / ScalperMachine
Ranaweera Wanasinghe Herath Bandara

ScalperMachine

Ranaweera Wanasinghe Herath Bandara
0 avis
1 semaine
0 / 0 USD
Copie pour 999 USD par mois
croissance depuis 2025 -6%
FusionMarkets-Live
1:500
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
952
Bénéfice trades:
850 (89.28%)
Perte trades:
102 (10.71%)
Meilleure transaction:
13.53 CAD
Pire transaction:
-34.50 CAD
Bénéfice brut:
718.09 CAD (52 694 pips)
Perte brute:
-730.32 CAD (49 699 pips)
Gains consécutifs maximales:
72 (55.50 CAD)
Bénéfice consécutif maximal:
55.50 CAD (72)
Ratio de Sharpe:
0.01
Activité de trading:
61.12%
Charge de dépôt maximale:
43.54%
Dernier trade:
1 une minute avant
Trades par semaine:
956
Temps de détention moyen:
9 minutes
Facteur de récupération:
-0.06
Longs trades:
489 (51.37%)
Courts trades:
463 (48.63%)
Facteur de profit:
0.98
Rendement attendu:
-0.01 CAD
Bénéfice moyen:
0.84 CAD
Perte moyenne:
-7.16 CAD
Pertes consécutives maximales:
5 (-66.22 CAD)
Perte consécutive maximale:
-91.71 CAD (3)
Croissance mensuelle:
-5.82%
Algo trading:
99%
Prélèvement par solde:
Absolu:
42.19 CAD
Maximal:
191.65 CAD (52.54%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
52.54% (191.65 CAD)
Par fonds propres:
31.77% (63.02 CAD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD 943
AUDCAD 6
AUDNZD 3
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD -11
AUDCAD 2
AUDNZD 0
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD 2.7K
AUDCAD 254
AUDNZD 72
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +13.53 CAD
Pire transaction: -35 CAD
Gains consécutifs maximales: 72
Pertes consécutives maximales: 3
Bénéfice consécutif maximal: +55.50 CAD
Perte consécutive maximale: -66.22 CAD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "FusionMarkets-Live" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

ICMarketsAU-Live
0.00 × 1
Coinexx-Live
0.50 × 2
Exness-MT5Real8
0.56 × 9
Exness-MT5Real39
1.00 × 1
RazeGlobalMarkets-Server
1.36 × 11
FXNXGlobal-Trade
2.00 × 2
VantageInternational-Live 7
2.33 × 6
FusionMarkets-Live
2.49 × 4847
GFXSecurities-GFXSECURITIES
2.50 × 2
LiteFinance-MT5-Live
2.80 × 5
VantageInternational-Live 4
2.90 × 10
FPMarkets-Live
3.00 × 1
WingoGroupLtdTestOnly-Trade
3.00 × 1
ICMarketsSC-MT5
3.06 × 18
VantageInternational-Live 3
3.19 × 16
FPMarketsLLC-Live
3.54 × 13
Exness-MT5Real3
4.50 × 2
RoboForex-ECN
4.59 × 214
Darwinex-Live
4.91 × 98
GOMarketsMU-Live
5.00 × 20
PlexyTrade-Server01
5.22 × 18
GOMarketsIntl-Live
5.25 × 64
TASS-Live
5.50 × 16
Axiory-Live
5.70 × 27
xChief-MT5
5.88 × 8
62 plus...
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
Raw
1:500
Aucun avis
2025.10.15 18:27
A large drawdown may occur on the account again
2025.10.15 16:17
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.10.15 16:17
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.15 15:17
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.10.15 15:17
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.10.15 15:17
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.15 14:07
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.10.15 13:07
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.10.15 12:07
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.10.15 10:57
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.10.15 09:57
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.10.15 09:57
80% of growth achieved within 0 days. This comprises 0% of days out of 7 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.15 08:57
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.10.15 07:47
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.10.15 06:47
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.10.15 05:48
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.10.15 04:37
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.10.15 03:37
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.10.15 03:37
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.10.15 03:37
Too much growth in the last month indicates a high risk
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
ScalperMachine
999 USD par mois
-6%
0
0
USD
196
CAD
1
99%
952
89%
61%
0.98
-0.01
CAD
53%
1:500
Copier

Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 5 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.