Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "FusionMarkets-Live" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

ICMarketsAU-Live 0.00 × 1 Coinexx-Live 0.50 × 2 Exness-MT5Real8 0.56 × 9 Exness-MT5Real39 1.00 × 1 RazeGlobalMarkets-Server 1.36 × 11 FXNXGlobal-Trade 2.00 × 2 VantageInternational-Live 7 2.33 × 6 FusionMarkets-Live 2.49 × 4847 GFXSecurities-GFXSECURITIES 2.50 × 2 LiteFinance-MT5-Live 2.80 × 5 VantageInternational-Live 4 2.90 × 10 FPMarkets-Live 3.00 × 1 WingoGroupLtdTestOnly-Trade 3.00 × 1 ICMarketsSC-MT5 3.06 × 18 VantageInternational-Live 3 3.19 × 16 FPMarketsLLC-Live 3.54 × 13 Exness-MT5Real3 4.50 × 2 RoboForex-ECN 4.59 × 214 Darwinex-Live 4.91 × 98 GOMarketsMU-Live 5.00 × 20 PlexyTrade-Server01 5.22 × 18 GOMarketsIntl-Live 5.25 × 64 TASS-Live 5.50 × 16 Axiory-Live 5.70 × 27 xChief-MT5 5.88 × 8 62 plus...