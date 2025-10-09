SignauxSections
Signaux / MetaTrader 5 / Dutugemunu with other kings
Ranaweera Wanasinghe Herath Bandara

Dutugemunu with other kings

Ranaweera Wanasinghe Herath Bandara
0 avis
Fiabilité
19 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 999 USD par mois
croissance depuis 2025 369%
FusionMarkets-Live
1:500
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
735
Bénéfice trades:
641 (87.21%)
Perte trades:
94 (12.79%)
Meilleure transaction:
167.29 USD
Pire transaction:
-391.63 USD
Bénéfice brut:
2 991.62 USD (70 099 pips)
Perte brute:
-2 130.51 USD (46 487 pips)
Gains consécutifs maximales:
57 (47.80 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
485.39 USD (18)
Ratio de Sharpe:
0.07
Activité de trading:
25.07%
Charge de dépôt maximale:
6.53%
Dernier trade:
10 il y a des minutes
Trades par semaine:
448
Temps de détention moyen:
3 heures
Facteur de récupération:
1.49
Longs trades:
316 (42.99%)
Courts trades:
419 (57.01%)
Facteur de profit:
1.40
Rendement attendu:
1.17 USD
Bénéfice moyen:
4.67 USD
Perte moyenne:
-22.66 USD
Pertes consécutives maximales:
8 (-565.31 USD)
Perte consécutive maximale:
-565.31 USD (8)
Croissance mensuelle:
187.01%
Prévision annuelle:
2 269.05%
Algo trading:
95%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.46 USD
Maximal:
577.15 USD (31.24%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
46.93% (498.19 USD)
Par fonds propres:
15.62% (27.82 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD 627
EURUSD 18
GBPCAD 17
AUDCAD 14
AUDUSD 10
USDCAD 7
EURGBP 6
EURAUD 5
GBPUSD 4
GBPCHF 4
EURCAD 4
USDSGD 3
NZDCAD 3
EURNZD 2
NZDUSD 2
USDCHF 2
EURSGD 2
EURCHF 2
AUDSGD 1
AUDCHF 1
CADCHF 1
200 400 600
200 400 600
200 400 600
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD 291
EURUSD 147
GBPCAD 115
AUDCAD -147
AUDUSD 291
USDCAD 39
EURGBP -144
EURAUD 48
GBPUSD 61
GBPCHF -22
EURCAD 39
USDSGD 10
NZDCAD 24
EURNZD 14
NZDUSD 4
USDCHF 51
EURSGD 10
EURCHF 21
AUDSGD 1
AUDCHF 6
CADCHF 1
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD 20K
EURUSD 947
GBPCAD 670
AUDCAD -1.5K
AUDUSD 937
USDCAD 352
EURGBP -258
EURAUD 330
GBPUSD 397
GBPCHF 166
EURCAD 527
USDSGD 130
NZDCAD 149
EURNZD 111
NZDUSD 91
USDCHF 277
EURSGD 148
EURCHF 188
AUDSGD 47
AUDCHF 107
CADCHF 12
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +167.29 USD
Pire transaction: -392 USD
Gains consécutifs maximales: 18
Pertes consécutives maximales: 8
Bénéfice consécutif maximal: +47.80 USD
Perte consécutive maximale: -565.31 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "FusionMarkets-Live" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Exness-MT5Real8
1.00 × 12
PUPrime-Live
1.20 × 5
RazeGlobalMarkets-Server
1.26 × 19
FXNXGlobal-Trade
2.00 × 2
VantageInternational-Live 7
2.33 × 6
ICMarketsSC-MT5
2.38 × 130
GFXSecurities-GFXSECURITIES
2.50 × 2
ForexClubBY-MT5 Real Server
3.00 × 1
FPMarkets-Live
3.00 × 1
GOMarketsMU-Live
3.32 × 37
FPMarketsLLC-Live
3.86 × 14
FusionMarkets-Live
3.94 × 17554
RoboForex-ECN
4.09 × 983
ICMarketsSC-MT5-2
4.57 × 1748
Darwinex-Live
4.58 × 634
PlexyTrade-Server01
4.81 × 26
GOMarketsIntl-Live
4.94 × 68
LiteFinance-MT5-Live
5.00 × 13
ValutradesSeychelles-Live
5.00 × 9
Valutrades-Live
5.11 × 9
DerivSVG-Server
5.50 × 2
XM.COM-MT5
5.62 × 387
TASS-Live
5.69 × 72
Axiory-Live
5.70 × 27
XMGlobal-MT5 2
6.00 × 1
74 plus...
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
Aucun avis
2025.10.28 10:48
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.22 19:11
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.22 16:02
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.21 19:31
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.21 16:22
80% of growth achieved within 4 days. This comprises 3.15% of days out of 127 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.21 16:22
Too frequent deals may negatively impact copying results
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
Dutugemunu with other kings
999 USD par mois
369%
0
0
USD
275
USD
19
95%
735
87%
25%
1.40
1.17
USD
47%
1:500
Copier

Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 5 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.