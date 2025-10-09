SignauxSections
Signaux / MetaTrader 4 / EA QS 3 37
Dadang Nurjaman

EA QS 3 37

Dadang Nurjaman
0 avis
Fiabilité
1 semaine
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2025 10%
Exness-Real16
1:400
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
37
Bénéfice trades:
21 (56.75%)
Perte trades:
16 (43.24%)
Meilleure transaction:
2.67 USD
Pire transaction:
-0.92 USD
Bénéfice brut:
26.45 USD (3 376 pips)
Perte brute:
-6.93 USD (733 pips)
Gains consécutifs maximales:
10 (13.12 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
13.12 USD (10)
Ratio de Sharpe:
0.52
Activité de trading:
21.34%
Charge de dépôt maximale:
6.77%
Dernier trade:
2 il y a des heures
Trades par semaine:
37
Temps de détention moyen:
2 heures
Facteur de récupération:
2.90
Longs trades:
18 (48.65%)
Courts trades:
19 (51.35%)
Facteur de profit:
3.82
Rendement attendu:
0.53 USD
Bénéfice moyen:
1.26 USD
Perte moyenne:
-0.43 USD
Pertes consécutives maximales:
13 (-6.74 USD)
Perte consécutive maximale:
-6.74 USD (13)
Croissance mensuelle:
9.73%
Algo trading:
100%
Prélèvement par solde:
Absolu:
6.74 USD
Maximal:
6.74 USD (3.36%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
3.36% (6.74 USD)
Par fonds propres:
2.00% (4.25 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
EURUSD 4
EURCAD 3
USDCHF 3
AUDJPY 3
CADCHF 2
CADJPY 2
GBPUSD 2
AUDCAD 2
CHFJPY 2
USDJPY 2
GBPAUD 2
EURAUD 2
AUDUSD 1
NZDUSD 1
NZDCAD 1
EURJPY 1
EURGBP 1
GBPJPY 1
AUDCHF 1
NZDJPY 1
1 2 3 4
1 2 3 4
1 2 3 4
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
EURUSD 3
EURCAD 0
USDCHF 0
AUDJPY 1
CADCHF 0
CADJPY 0
GBPUSD 1
AUDCAD 3
CHFJPY 1
USDJPY 3
GBPAUD 1
EURAUD 3
AUDUSD -1
NZDUSD -1
NZDCAD -1
EURJPY 0
EURGBP 2
GBPJPY 2
AUDCHF 0
NZDJPY 2
1 2 3 4 5 6
1 2 3 4 5 6
1 2 3 4 5 6
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
EURUSD 304
EURCAD 53
USDCHF 8
AUDJPY 146
CADCHF 12
CADJPY 21
GBPUSD 129
AUDCAD 358
CHFJPY 199
USDJPY 405
GBPAUD 100
EURAUD 410
AUDUSD -58
NZDUSD -91
NZDCAD -81
EURJPY -9
EURGBP 136
GBPJPY 346
AUDCHF -4
NZDJPY 259
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +2.67 USD
Pire transaction: -1 USD
Gains consécutifs maximales: 10
Pertes consécutives maximales: 13
Bénéfice consécutif maximal: +13.12 USD
Perte consécutive maximale: -6.74 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Exness-Real16" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

OxSecurities-Live
0.00 × 1
Exness-Real4
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live27
0.00 × 9
Exness-Real21
0.00 × 14
Exness-Real28
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live02
0.00 × 1
Tickmill-Live08
0.00 × 1
PlexyTrade-Live
0.00 × 2
LiteFinance-ECN3.com
0.00 × 1
Axi-US06-Live
0.08 × 51
Exness-Real6
0.19 × 36
Exness-Real9
0.25 × 12
Weltrade-Live
0.25 × 8
ICMarketsSC-Live22
0.37 × 27
BlackBullMarkets-Live
0.40 × 10
LQDLtd-Live02
0.50 × 2
Exness-Real33
0.58 × 50
Ava-Real 6
0.67 × 9
MEXAtlantic-Real-2
0.67 × 18
Exness-Real16
0.72 × 183
Exness-Real29
0.80 × 1862
TradeMaxGlobal-Live10
1.17 × 18
TMGM.TradeMax-Live10
1.38 × 80
OctaFX-Real7
1.40 × 10
VantageInternational-Live 22
2.00 × 4
6 plus...
EA QS.3:37 is an EA designed using the techniques and ideology of QS 3:37, producing OPs that are 80% accurate. This EA does not use martingale or hedging techniques, but rather uses predetermined OP opening times and OP closing times.
EA QS.3:37 offers high returns and low risk.
Aucun avis
2025.10.09 07:38
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:400 - 1:2000
2025.10.09 02:18
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
EA QS 3 37
30 USD par mois
10%
0
0
USD
220
USD
1
100%
37
56%
21%
3.81
0.53
USD
3%
1:400
Copier

Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 4 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.