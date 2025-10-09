Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Exness-Real" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

InstaForex-Cent2.com 0.00 × 1 OneFinancialMarkets-US11-Live 0.00 × 2 CedarLLC-Real2 0.00 × 1 TradersGlobalGroup-Live 2 0.00 × 5 ICMarketsSC-Live16 0.00 × 24 ICMarketsSC-Live27 0.00 × 2 ICMarketsSC-Live06 0.00 × 20 Axi-US02-Live 0.00 × 7 ICMarkets-Live16 0.00 × 2 ICMarkets-Live10 0.00 × 1 Exness-Real5 0.00 × 1 ICMarkets-Live09 0.00 × 1 Eightcap-Real 0.00 × 1 JustForex-Live 0.00 × 1 XMTrading-Real 12 0.00 × 1 FXChoice-Pro Live 0.00 × 1 LandFX-Live 0.00 × 1 mForex-REAL 0.00 × 1 XM.COM-Real 20 0.00 × 1 Alpari-Pro.ECN 0.00 × 1 GoMarkets-Real 1 0.00 × 1 JFD-Live02 0.00 × 1 ICMarketsSC-Live03 0.00 × 1 IMMFX-Real 0.00 × 3 EquitiGroup-Live 0.00 × 1 227 plus... Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire Pour voir les trades en temps réel, veuillezou