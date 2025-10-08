SignauxSections
Signaux / MetaTrader 4 / Blackbox Jeff Exam Live Signal 3
Wah Fung

Blackbox Jeff Exam Live Signal 3

Wah Fung
0 avis
6 semaines
0 / 0 USD
0%
ICMarketsSC-Live26
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
31
Bénéfice trades:
27 (87.09%)
Perte trades:
4 (12.90%)
Meilleure transaction:
7.90 HKD
Pire transaction:
-5.31 HKD
Bénéfice brut:
89.27 HKD (550 pips)
Perte brute:
-16.09 HKD (15 pips)
Gains consécutifs maximales:
13 (32.11 HKD)
Bénéfice consécutif maximal:
32.11 HKD (13)
Ratio de Sharpe:
0.75
Activité de trading:
n/a
Charge de dépôt maximale:
0.00%
Dernier trade:
23 il y a des heures
Trades par semaine:
3
Temps de détention moyen:
2 heures
Facteur de récupération:
13.78
Longs trades:
16 (51.61%)
Courts trades:
15 (48.39%)
Facteur de profit:
5.55
Rendement attendu:
2.36 HKD
Bénéfice moyen:
3.31 HKD
Perte moyenne:
-4.02 HKD
Pertes consécutives maximales:
1 (-5.31 HKD)
Perte consécutive maximale:
-5.31 HKD (1)
Croissance mensuelle:
1.46%
Algo trading:
100%
Prélèvement par solde:
Absolu:
5.15 HKD
Maximal:
5.31 HKD (0.10%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
0.00% (0.00 HKD)
Par fonds propres:
0.00% (0.00 HKD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
AUDCAD 4
CADJPY 3
USDJPY 3
EURCAD 2
USDCAD 2
GBPCAD 2
USDCHF 2
GBPCHF 1
CHFJPY 1
NZDCAD 1
GBPAUD 1
EURAUD 1
NZDCHF 1
AUDCHF 1
EURGBP 1
NZDJPY 1
AUDJPY 1
NZDUSD 1
CADCHF 1
GBPJPY 1
1 2 3 4
1 2 3 4
1 2 3 4
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
AUDCAD 0
CADJPY 1
USDJPY 2
EURCAD 1
USDCAD 1
GBPCAD 2
USDCHF 0
GBPCHF -1
CHFJPY 0
NZDCAD 1
GBPAUD 0
EURAUD 0
NZDCHF 0
AUDCHF 0
EURGBP 0
NZDJPY 0
AUDJPY 0
NZDUSD 0
CADCHF 0
GBPJPY -1
1 2 3
1 2 3
1 2 3
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
AUDCAD 47
CADJPY 73
USDJPY 94
EURCAD 49
USDCAD 46
GBPCAD 70
USDCHF 8
GBPCHF -5
CHFJPY 18
NZDCAD 24
GBPAUD 21
EURAUD 18
NZDCHF 12
AUDCHF 9
EURGBP 9
NZDJPY 16
AUDJPY 14
NZDUSD 14
CADCHF 9
GBPJPY -9
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +7.90 HKD
Pire transaction: -5 HKD
Gains consécutifs maximales: 13
Pertes consécutives maximales: 1
Bénéfice consécutif maximal: +32.11 HKD
Perte consécutive maximale: -5.31 HKD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "ICMarketsSC-Live26" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Pepperstone-Demo02
0.00 × 3
Coinexx-Demo
0.00 × 1
Exness-Real3
0.00 × 9
BlackBullMarkets-Live
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live32
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live02
0.29 × 7
ICMarketsSC-Live27
0.49 × 93
ICMarketsSC-Live05
0.52 × 29
FusionMarkets-Demo
0.76 × 71
ICMarketsSC-Live25
0.86 × 468
ICMarketsSC-Live07
1.04 × 242
ICMarketsSC-Live24
1.05 × 439
OrbexGlobal-Live
1.21 × 56
TickmillUK-Live03
1.25 × 4
ICMarketsSC-Live04
1.36 × 14
ICMarketsSC-Live14
1.36 × 318
ICMarketsSC-Live18
1.67 × 83
ICMarketsSC-Live23
1.74 × 222
LiteFinance-ECN2.com
2.00 × 1
ICMarketsSC-Live17
2.13 × 56
ICMarketsSC-Live03
2.27 × 105
TradersGlobalGroup-Live
2.69 × 61
Tickmill-Live10
2.72 × 29
RoboForex-ECN-2
2.76 × 111
OneFinancialMarkets-US11-Live
3.00 × 1
38 plus...
Aucun avis
2025.10.08 23:09
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
