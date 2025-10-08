SignauxSections
Signaux / MetaTrader 4 / Blackbox Jeff Exam Live Signal 2
Wah Fung

Blackbox Jeff Exam Live Signal 2

Wah Fung
0 avis
6 semaines
0 / 0 USD
0%
ICMarketsSC-Live26
1:500
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
76
Bénéfice trades:
65 (85.52%)
Perte trades:
11 (14.47%)
Meilleure transaction:
398.58 HKD
Pire transaction:
-108.39 HKD
Bénéfice brut:
630.63 HKD (3 347 pips)
Perte brute:
-309.09 HKD (1 029 pips)
Gains consécutifs maximales:
12 (70.12 HKD)
Bénéfice consécutif maximal:
410.67 HKD (11)
Ratio de Sharpe:
0.09
Activité de trading:
n/a
Charge de dépôt maximale:
0.00%
Dernier trade:
24 il y a des heures
Trades par semaine:
22
Temps de détention moyen:
4 heures
Facteur de récupération:
1.59
Longs trades:
35 (46.05%)
Courts trades:
41 (53.95%)
Facteur de profit:
2.04
Rendement attendu:
4.23 HKD
Bénéfice moyen:
9.70 HKD
Perte moyenne:
-28.10 HKD
Pertes consécutives maximales:
3 (-186.78 HKD)
Perte consécutive maximale:
-186.78 HKD (3)
Croissance mensuelle:
6.43%
Algo trading:
100%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.00 HKD
Maximal:
201.86 HKD (3.68%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
0.00% (0.00 HKD)
Par fonds propres:
0.00% (0.00 HKD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
NZDCAD 5
CADJPY 5
AUDCAD 4
AUDCHF 4
USDJPY 4
EURCAD 4
GBPCAD 4
NZDCHF 3
EURAUD 3
NZDUSD 3
USDCHF 3
USDCAD 3
AUDUSD 3
CADCHF 3
GBPJPY 3
GBPAUD 2
EURGBP 2
NZDJPY 2
AUDJPY 2
GBPUSD 2
EURUSD 2
GBPCHF 2
EURCHF 2
EURJPY 2
CHFJPY 2
AUDNZD 2
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
NZDCAD -4
CADJPY 2
AUDCAD 4
AUDCHF 2
USDJPY 1
EURCAD 4
GBPCAD 1
NZDCHF 1
EURAUD 0
NZDUSD 0
USDCHF 2
USDCAD -1
AUDUSD 0
CADCHF 0
GBPJPY 2
GBPAUD -4
EURGBP 0
NZDJPY 1
AUDJPY 0
GBPUSD 0
EURUSD -5
GBPCHF -14
EURCHF 0
EURJPY 0
CHFJPY 52
AUDNZD -5
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
NZDCAD -98
CADJPY 135
AUDCAD 176
AUDCHF 55
USDJPY 74
EURCAD 175
GBPCAD 75
NZDCHF 29
EURAUD 31
NZDUSD 30
USDCHF 56
USDCAD -1
AUDUSD 13
CADCHF 21
GBPJPY 115
GBPAUD -133
EURGBP 16
NZDJPY 73
AUDJPY 30
GBPUSD 24
EURUSD -112
GBPCHF -244
EURCHF 14
EURJPY 37
CHFJPY 1.9K
AUDNZD -187
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +398.58 HKD
Pire transaction: -108 HKD
Gains consécutifs maximales: 11
Pertes consécutives maximales: 3
Bénéfice consécutif maximal: +70.12 HKD
Perte consécutive maximale: -186.78 HKD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "ICMarketsSC-Live26" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

BlackBullMarkets-Live
0.00 × 1
FBSInc-Real-11
0.00 × 1
Exness-Real3
0.00 × 17
ICMarketsSC-Live32
0.00 × 5
Pepperstone-Demo02
0.00 × 8
Pepperstone-Edge08
0.00 × 1
Exness-Real14
0.06 × 48
ICMarketsSC-Live02
0.20 × 10
ICMarketsSC-Live27
0.35 × 210
ICMarketsSC-Live12
0.39 × 85
FPMarkets-Live2
0.47 × 19
ICMarketsSC-Live05
0.48 × 31
Tickmill-Live05
0.76 × 50
FusionMarkets-Demo
0.76 × 71
ICMarketsSC-Live24
0.87 × 961
ICMarketsSC-Live25
1.05 × 1122
ICMarketsSC-Live18
1.21 × 119
ICMarkets-Live22
1.23 × 73
TickmillUK-Live03
1.25 × 4
ICMarketsSC-Live14
1.33 × 430
ICMarketsSC-Live23
1.35 × 352
ICMarketsSC-Live04
1.36 × 14
ICMarketsSC-Live07
1.57 × 368
OrbexGlobal-Live
1.66 × 73
Exness-Real17
1.66 × 76
53 plus...
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
Blackbox Jeff Exam Live Signal 2
Aucun avis
2025.10.08 23:09
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire