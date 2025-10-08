Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Pepperstone-Edge11" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Pepperstone-Edge07 0.00 × 6 ICMarketsSC-Live10 0.00 × 4 OverflowingFinCapital-Live 0.00 × 1 TradersWay-Live 0.00 × 1 ICMarketsSC-Live24 0.00 × 3 Pepperstone-Edge06 0.00 × 8 ICMarketsSC-Live12 0.00 × 31 ForexTimeFXTM-ECN2 0.00 × 30 ICMarkets-Live20 0.01 × 280 ICMarkets-Live24 0.02 × 650 ICMarketsSC-Live07 0.15 × 20 ICMarkets-Live10 0.25 × 20 ICMarketsSC-Live11 0.31 × 29 MYFX-US01-Live 0.33 × 195 ICMarketsSC-Live06 0.40 × 10 FPMarkets-Live2 0.43 × 7 FxPro.com-Real07 0.43 × 7 ICMarketsSC-Live26 0.45 × 20 ICMarkets-Live19 0.74 × 199 ICMarkets-Live07 0.75 × 8 GlobalPrime-Live 1.17 × 6 Axi-US02-Live 1.25 × 4 Pepperstone-Edge03 1.51 × 306 Valutrades-Real 1.75 × 4 Pepperstone-Edge12 1.85 × 13 23 plus... Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire Pour voir les trades en temps réel, veuillezou