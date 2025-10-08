SignauxSections
Wah Fung

Blackbox Jeff Exam Live Signal 1

0 avis
6 semaines
0 / 0 USD
0%
Pepperstone-Edge11
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
72
Bénéfice trades:
61 (84.72%)
Perte trades:
11 (15.28%)
Meilleure transaction:
1 011.91 HKD
Pire transaction:
-161.67 HKD
Bénéfice brut:
1 672.50 HKD (3 691 pips)
Perte brute:
-645.33 HKD (1 048 pips)
Gains consécutifs maximales:
13 (154.65 HKD)
Bénéfice consécutif maximal:
1 073.42 HKD (12)
Ratio de Sharpe:
0.12
Activité de trading:
n/a
Charge de dépôt maximale:
0.00%
Dernier trade:
16 il y a des heures
Trades par semaine:
17
Temps de détention moyen:
4 heures
Facteur de récupération:
3.64
Longs trades:
38 (52.78%)
Courts trades:
34 (47.22%)
Facteur de profit:
2.59
Rendement attendu:
14.27 HKD
Bénéfice moyen:
27.42 HKD
Perte moyenne:
-58.67 HKD
Pertes consécutives maximales:
2 (-281.95 HKD)
Perte consécutive maximale:
-281.95 HKD (2)
Croissance mensuelle:
20.41%
Algo trading:
100%
Prélèvement par solde:
Absolu:
10.39 HKD
Maximal:
281.95 HKD (4.50%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
0.00% (0.00 HKD)
Par fonds propres:
0.00% (0.00 HKD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
USDJPY 7
NZDCAD 5
USDCHF 4
EURUSD 4
GBPUSD 4
CADJPY 4
EURAUD 3
NZDCHF 3
GBPAUD 3
AUDCAD 3
NZDUSD 3
GBPCAD 3
AUDCHF 2
EURGBP 2
NZDJPY 2
AUDJPY 2
USDCAD 2
EURCAD 2
GBPJPY 2
CADCHF 2
GBPCHF 2
AUDUSD 2
CHFJPY 2
EURJPY 2
EURCHF 1
AUDNZD 1
1 2 3 4 5 6 7
1 2 3 4 5 6 7
1 2 3 4 5 6 7
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
USDJPY -7
NZDCAD -1
USDCHF 1
EURUSD -2
GBPUSD 2
CADJPY 1
EURAUD 2
NZDCHF 5
GBPAUD -15
AUDCAD 11
NZDUSD 7
GBPCAD 11
AUDCHF 7
EURGBP -2
NZDJPY 1
AUDJPY 2
USDCAD 0
EURCAD 11
GBPJPY -17
CADCHF 3
GBPCHF -20
AUDUSD 1
CHFJPY 131
EURJPY 0
EURCHF 1
AUDNZD 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
USDJPY -25
NZDCAD 46
USDCHF 71
EURUSD -77
GBPUSD 53
CADJPY 63
EURAUD 59
NZDCHF 81
GBPAUD -189
AUDCAD 184
NZDUSD 138
GBPCAD 179
AUDCHF 66
EURGBP -23
NZDJPY 42
AUDJPY 50
USDCAD 24
EURCAD 171
GBPJPY -199
CADCHF 32
GBPCHF -133
AUDUSD 22
CHFJPY 2K
EURJPY 18
EURCHF 12
AUDNZD 27
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +1 011.91 HKD
Pire transaction: -162 HKD
Gains consécutifs maximales: 12
Pertes consécutives maximales: 2
Bénéfice consécutif maximal: +154.65 HKD
Perte consécutive maximale: -281.95 HKD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Pepperstone-Edge11" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Pepperstone-Edge07
0.00 × 6
ICMarketsSC-Live10
0.00 × 4
OverflowingFinCapital-Live
0.00 × 1
TradersWay-Live
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live24
0.00 × 3
Pepperstone-Edge06
0.00 × 8
ICMarketsSC-Live12
0.00 × 31
ForexTimeFXTM-ECN2
0.00 × 30
ICMarkets-Live20
0.01 × 280
ICMarkets-Live24
0.02 × 650
ICMarketsSC-Live07
0.15 × 20
ICMarkets-Live10
0.25 × 20
ICMarketsSC-Live11
0.31 × 29
MYFX-US01-Live
0.33 × 195
ICMarketsSC-Live06
0.40 × 10
FPMarkets-Live2
0.43 × 7
FxPro.com-Real07
0.43 × 7
ICMarketsSC-Live26
0.45 × 20
ICMarkets-Live19
0.74 × 199
ICMarkets-Live07
0.75 × 8
GlobalPrime-Live
1.17 × 6
Axi-US02-Live
1.25 × 4
Pepperstone-Edge03
1.51 × 306
Valutrades-Real
1.75 × 4
Pepperstone-Edge12
1.85 × 13
Blackbox Jeff Exam Live Signal 1
Aucun avis
2025.10.08 22:09
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
