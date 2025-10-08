SignauxSections
Vaij Begalli

ICM Gold LowLeverage

Vaij Begalli
0 avis
Fiabilité
247 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 60 USD par mois
croissance depuis 2021 398%
ICMarketsEU-MT5-5
1:30
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
2 013
Bénéfice trades:
1 737 (86.28%)
Perte trades:
276 (13.71%)
Meilleure transaction:
762.25 USD
Pire transaction:
-2 816.38 USD
Bénéfice brut:
30 925.85 USD (2 264 332 pips)
Perte brute:
-15 892.05 USD (450 045 pips)
Gains consécutifs maximales:
140 (1 600.44 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
4 834.91 USD (58)
Ratio de Sharpe:
0.11
Activité de trading:
100.00%
Charge de dépôt maximale:
57.83%
Dernier trade:
2 il y a des heures
Trades par semaine:
136
Temps de détention moyen:
3 jours
Facteur de récupération:
2.20
Longs trades:
1 198 (59.51%)
Courts trades:
815 (40.49%)
Facteur de profit:
1.95
Rendement attendu:
7.47 USD
Bénéfice moyen:
17.80 USD
Perte moyenne:
-57.58 USD
Pertes consécutives maximales:
28 (-669.83 USD)
Perte consécutive maximale:
-5 926.56 USD (3)
Croissance mensuelle:
42.10%
Prévision annuelle:
510.78%
Algo trading:
43%
Prélèvement par solde:
Absolu:
122.44 USD
Maximal:
6 826.60 USD (36.69%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
30.44% (6 826.60 USD)
Par fonds propres:
6.71% (1 511.75 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD 932
GBPUSD 425
USDZAR 171
EURUSD 164
USDJPY 128
AUDCAD 31
EURJPY 25
NZDCAD 21
AUDNZD 19
NZDJPY 18
USDCHF 15
GBPJPY 13
USDCAD 11
EURNZD 8
AUDUSD 7
EURCHF 6
EURGBP 5
BTCUSD 3
NZDUSD 3
EURAUD 3
EURCAD 3
AUDJPY 2
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD 12K
GBPUSD 654
USDZAR 2.7K
EURUSD 56
USDJPY -118
AUDCAD 84
EURJPY -87
NZDCAD 51
AUDNZD 59
NZDJPY 7
USDCHF 16
GBPJPY -22
USDCAD -101
EURNZD 69
AUDUSD -27
EURCHF 22
EURGBP 80
BTCUSD 161
NZDUSD -12
EURAUD 13
EURCAD -108
AUDJPY 43
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD 379K
GBPUSD 31K
USDZAR 1.1M
EURUSD 770
USDJPY -2.3K
AUDCAD 2.9K
EURJPY -3.6K
NZDCAD 4.1K
AUDNZD 2.4K
NZDJPY 657
USDCHF -84
GBPJPY -830
USDCAD -3.1K
EURNZD 2.1K
AUDUSD -1.1K
EURCHF 400
EURGBP 1.2K
BTCUSD 345K
NZDUSD -215
EURAUD 339
EURCAD -2.2K
AUDJPY 618
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +762.25 USD
Pire transaction: -2 816 USD
Gains consécutifs maximales: 58
Pertes consécutives maximales: 3
Bénéfice consécutif maximal: +1 600.44 USD
Perte consécutive maximale: -669.83 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "ICMarketsEU-MT5-5" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

PUPrime-Live
0.46 × 117
FusionMarkets-Live
0.73 × 85
RazeGlobalMarkets-Server
0.84 × 125
ForexClubBY-MT5 Real Server
0.94 × 197
FPMarketsSC-Live
1.00 × 8
Exness-MT5Real3
1.17 × 6
Exness-MT5Real12
1.25 × 8
Bybit-Live
1.25 × 4
Exness-MT5Real7
1.40 × 5
TitanFX-MT5-01
1.41 × 98
VantageInternational-Live 10
1.55 × 122
VantageInternational-Live 5
1.60 × 15
BlueberryMarkets-Live
1.61 × 215
FxPro-MT5 Live02
1.62 × 156
Coinexx-Live
1.80 × 15
RoboForex-ECN
1.84 × 3681
ICMarketsSC-MT5-2
1.89 × 1043
UnitedSecurities-Server
2.00 × 4
FundingTradersGroup-Server
2.12 × 66
TradeMaxGlobal-Live
2.29 × 352
OneRoyal-Server
2.40 × 5
ForexTimeFXTM-Live01
2.52 × 29
ICMarketsSC-MT5
2.64 × 81
Darwinex-Live
2.79 × 156
Axiory-Live
2.82 × 65
79 plus...
ICM GOLD
Aucun avis
2025.10.08 19:00
80% of growth achieved within 29 days. This comprises 1.68% of days out of 1728 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.08 19:00
Too frequent deals may negatively impact copying results
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
ICM Gold LowLeverage
60 USD par mois
398%
0
0
USD
23K
USD
247
43%
2 013
86%
100%
1.94
7.47
USD
30%
1:30
Copier

