Daniel Vargas Paz

Holy Grid Smart Grid System

Daniel Vargas Paz
0 avis
1 semaine
0 / 0 USD
0%
PoTrade-MT5
1:200
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
280
Bénéfice trades:
162 (57.85%)
Perte trades:
118 (42.14%)
Meilleure transaction:
412.20 USD
Pire transaction:
-544.74 USD
Bénéfice brut:
5 321.51 USD (55 542 pips)
Perte brute:
-4 868.02 USD (37 896 pips)
Gains consécutifs maximales:
16 (238.40 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
451.61 USD (3)
Ratio de Sharpe:
0.04
Activité de trading:
n/a
Charge de dépôt maximale:
0.00%
Dernier trade:
1 un jour avant
Trades par semaine:
280
Temps de détention moyen:
1 heure
Facteur de récupération:
0.44
Longs trades:
153 (54.64%)
Courts trades:
127 (45.36%)
Facteur de profit:
1.09
Rendement attendu:
1.62 USD
Bénéfice moyen:
32.85 USD
Perte moyenne:
-41.25 USD
Pertes consécutives maximales:
9 (-371.04 USD)
Perte consécutive maximale:
-882.84 USD (5)
Croissance mensuelle:
21.48%
Algo trading:
100%
Prélèvement par solde:
Absolu:
465.52 USD
Maximal:
1 037.52 USD (38.66%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
0.00% (0.00 USD)
Par fonds propres:
0.00% (0.00 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
FDAX 124
NQ 67
YM 59
XAUUSD 30
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
FDAX 360
NQ 18
YM -3
XAUUSD 79
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
FDAX 3.7K
NQ -221
YM 17K
XAUUSD -2.7K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +412.20 USD
Pire transaction: -545 USD
Gains consécutifs maximales: 3
Pertes consécutives maximales: 5
Bénéfice consécutif maximal: +238.40 USD
Perte consécutive maximale: -371.04 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "PoTrade-MT5" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

2025.10.08 15:51
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.08 15:51
Too frequent deals may negatively impact copying results
