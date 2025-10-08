SignauxSections
Jiang Ping Luo

LJP7766

Jiang Ping Luo
0 avis
Fiabilité
1 semaine
0 / 0 USD
Copie pour 100 USD par mois
croissance depuis 2025 125%
CPTMarkets-Live01
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
189
Bénéfice trades:
149 (78.83%)
Perte trades:
40 (21.16%)
Meilleure transaction:
71.60 USD
Pire transaction:
-109.30 USD
Bénéfice brut:
1 674.66 USD (31 040 pips)
Perte brute:
-767.50 USD (15 177 pips)
Gains consécutifs maximales:
18 (209.00 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
236.01 USD (9)
Ratio de Sharpe:
0.23
Activité de trading:
13.84%
Charge de dépôt maximale:
3.11%
Dernier trade:
3 il y a des heures
Trades par semaine:
189
Temps de détention moyen:
23 minutes
Facteur de récupération:
3.00
Longs trades:
188 (99.47%)
Courts trades:
1 (0.53%)
Facteur de profit:
2.18
Rendement attendu:
4.80 USD
Bénéfice moyen:
11.24 USD
Perte moyenne:
-19.19 USD
Pertes consécutives maximales:
5 (-302.65 USD)
Perte consécutive maximale:
-302.65 USD (5)
Croissance mensuelle:
124.90%
Algo trading:
97%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.00 USD
Maximal:
302.65 USD (22.97%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
27.08% (302.65 USD)
Par fonds propres:
0.04% (0.50 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD 188
100GBP 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD 906
100GBP 1
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD 16K
100GBP 6
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +71.60 USD
Pire transaction: -109 USD
Gains consécutifs maximales: 9
Pertes consécutives maximales: 5
Bénéfice consécutif maximal: +209.00 USD
Perte consécutive maximale: -302.65 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "CPTMarkets-Live01" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

ICMarketsSC-Live06
0.00 × 1
Valutrades-Real-HK
2.08 × 12
ICTrading-Live29
3.00 × 1
xChief-Demo
5.27 × 11
FusionMarkets-Live 2
5.29 × 7
TitanFX-06
6.28 × 18
ICMarketsSC-Live04
8.00 × 1
Darwinex-Live
8.00 × 3
CPTMarkets-Intl
8.67 × 12
Pepperstone-Edge12
9.50 × 2
RoboForex-ProCent-6
14.00 × 1
Tickmill-Live04
14.36 × 14
Exness-Real33
15.00 × 1
ICMarketsSC-Live25
15.20 × 35
Capital.com-Real
19.00 × 1
Ava-Real 4
19.25 × 4
Tradeview-Markets Live 2
21.00 × 1
FusionMarkets-Live
21.63 × 236
UltimaMarkets-Live
23.50 × 4
Axi-US09-Live
24.68 × 88
ICMarketsSC-Live16
28.64 × 75
黄金策略  固定手数    VX:394384420
Aucun avis
2025.10.08 15:51
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.10.08 15:51
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.08 14:51
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.08 14:51
Too frequent deals may negatively impact copying results
Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 4 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.