Shailesh Nanubhai Bagdai

Ai9X

Shailesh Nanubhai Bagdai
0 avis
Fiabilité
1 semaine
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2025 0%
9XMarkets-Server
1:400
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
217
Bénéfice trades:
85 (39.17%)
Perte trades:
132 (60.83%)
Meilleure transaction:
5.31 USD
Pire transaction:
-5.92 USD
Bénéfice brut:
182.72 USD (26 554 pips)
Perte brute:
-179.05 USD (21 305 pips)
Gains consécutifs maximales:
6 (21.88 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
21.88 USD (6)
Ratio de Sharpe:
0.01
Activité de trading:
100.00%
Charge de dépôt maximale:
8.11%
Dernier trade:
2 il y a des minutes
Trades par semaine:
240
Temps de détention moyen:
6 heures
Facteur de récupération:
0.16
Longs trades:
96 (44.24%)
Courts trades:
121 (55.76%)
Facteur de profit:
1.02
Rendement attendu:
0.02 USD
Bénéfice moyen:
2.15 USD
Perte moyenne:
-1.36 USD
Pertes consécutives maximales:
37 (-11.69 USD)
Perte consécutive maximale:
-16.66 USD (5)
Algo trading:
42%
Prélèvement par solde:
Absolu:
14.44 USD
Maximal:
22.81 USD (0.91%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
0.91% (22.81 USD)
Par fonds propres:
0.62% (15.60 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
GBPJPY 48
EURGBP 32
CHFJPY 25
NZDJPY 19
NZDUSD 14
AUDCHF 13
EURNZD 13
GBPUSD 10
EURAUD 9
NZDCHF 8
GBPAUD 6
EURUSD 6
AUDJPY 4
CADCHF 4
EURCAD 4
AUDUSD 2
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
GBPJPY 100
EURGBP -33
CHFJPY -38
NZDJPY -29
NZDUSD -1
AUDCHF -13
EURNZD 20
GBPUSD 4
EURAUD 5
NZDCHF -5
GBPAUD 3
EURUSD -1
AUDJPY -6
CADCHF -6
EURCAD 6
AUDUSD -3
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
GBPJPY 15K
EURGBP -2.4K
CHFJPY -5.8K
NZDJPY -4.4K
NZDUSD -113
AUDCHF -1.1K
EURNZD 3.5K
GBPUSD 347
EURAUD 735
NZDCHF -364
GBPAUD 490
EURUSD -72
AUDJPY -959
CADCHF -465
EURCAD 783
AUDUSD -264
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +5.31 USD
Pire transaction: -6 USD
Gains consécutifs maximales: 6
Pertes consécutives maximales: 5
Bénéfice consécutif maximal: +21.88 USD
Perte consécutive maximale: -11.69 USD

Aucun avis
2025.10.08 14:51
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
