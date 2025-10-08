SignauxSections
Signaux / MetaTrader 5 / ALE FLIP XAU
Alessandro Casella

ALE FLIP XAU

Alessandro Casella
0 avis
Fiabilité
1 semaine
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2025 62%
InnoNetSolutions-Server01
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
33
Bénéfice trades:
23 (69.69%)
Perte trades:
10 (30.30%)
Meilleure transaction:
248.98 EUR
Pire transaction:
-67.73 EUR
Bénéfice brut:
791.58 EUR (11 920 pips)
Perte brute:
-166.94 EUR (3 536 pips)
Gains consécutifs maximales:
17 (291.33 EUR)
Bénéfice consécutif maximal:
443.94 EUR (4)
Ratio de Sharpe:
0.40
Activité de trading:
100.00%
Charge de dépôt maximale:
5.31%
Dernier trade:
3 il y a des heures
Trades par semaine:
33
Temps de détention moyen:
59 minutes
Facteur de récupération:
3.82
Longs trades:
33 (100.00%)
Courts trades:
0 (0.00%)
Facteur de profit:
4.74
Rendement attendu:
18.93 EUR
Bénéfice moyen:
34.42 EUR
Perte moyenne:
-16.69 EUR
Pertes consécutives maximales:
6 (-163.47 EUR)
Perte consécutive maximale:
-163.47 EUR (6)
Croissance mensuelle:
62.46%
Algo trading:
0%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.00 EUR
Maximal:
163.47 EUR (9.14%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
9.14% (163.47 EUR)
Par fonds propres:
3.05% (51.57 EUR)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD.fx 33
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD.fx 712
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD.fx 8.4K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +248.98 EUR
Pire transaction: -68 EUR
Gains consécutifs maximales: 4
Pertes consécutives maximales: 6
Bénéfice consécutif maximal: +291.33 EUR
Perte consécutive maximale: -163.47 EUR

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "InnoNetSolutions-Server01" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Pas de données

My trading approach on XAU/USD (Gold) combines a conservative risk management style with an aggressive entry strategy when strong opportunities appear in the market.

I prefer to wait for clear and high-probability setups, analyzing gold price movements and key market levels.
When the signal is strong, I enter decisively, always maintaining precise risk control and a well-defined plan.

The goal is to achieve steady and sustainable growth over time — avoiding unnecessary trades while maximizing profits from major market moves.

🔥 Ideal for traders who want a stable, disciplined signal with consistent performance.
Aucun avis
2025.10.08 14:51
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.10.08 14:51
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.08 13:42
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.08 13:42
Too frequent deals may negatively impact copying results
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
ALE FLIP XAU
30 USD par mois
62%
0
0
USD
1.6K
EUR
1
0%
33
69%
100%
4.74
18.93
EUR
9%
1:500
